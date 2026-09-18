Държавата пак се опитва да си събере концесионните такси от летище София

Малко след сключването на 35-годишната концесия на летище София, концесионерът бе освободен от плащане на такса към държавата за срок от 10 години.

Премиерът Румен Радев проведе работна среща с ръководството на международния инвестиционен фонд „Меридиъм“, водещ партньор в концесията на летище „Васил Левски“ – София, съобщи правителствената пресслужба.

Тема на разговорите е била възстановяването на концесионните плащания към държавата, които бяха прекратени през 2021 г. с избухването на ковид-пандемията.

С концесионера e обсъдено и изпълнението на инвестиционната програма за развитие на летищната инфраструктура.

По време на срещата е подчертано, че отсрочването на концесионните възнаграждения през 2021 г. е било временна мярка за преодоляване на последиците от пандемията от COVID‑19. Основният фактор за това решение – драстичното намаляване на пасажерския трафик – вече е напълно преодолян. Предпандемичното ниво от 7,1 млн. пътници през 2019 г. е надхвърлено още през 2023 г., а през 2025 г. е отчетен нов исторически рекорд от 8,4 млн. пътници.

По време на третото правителство на Бойко Борисов, малко след като бе сключен 35-годишен концесионен договор със "СОФ Кънект" за летище София, изплащането на концесионни такси към държавата бе отложено с 10 години. Тогава бе изчислено, че заради това отлагане в бюджета няма да влязат около 245 млн. евро. Миналата година тогавашният министър на транспорта Гроздан Караджов също се опита да договори предсрочно възстановяване на концесионните плащания, но от "СОФ Кънект" отказаха, защото все още не са се възстановили от загубите по време на ковид-пандемията.

В днешните разговори акцент е поставен и върху необходимостта от навременно и пълно изпълнение на инвестиционната програма за развитие на летището. "За държавата от най-голямо значение са инвестициите в капацитета на летището, включително разширяване на перона, изграждане на допълнителни пътеки за рулиране, самолетни стоянки и потенциално втора писта", е казал премиерът.

Министър-председателят Румен Радев е подчертал, че за държавата водещ приоритет остава гарантирането на безопасността, сигурността и устойчивото развитие на летище София. Необходимо е растящият пътнически трафик да бъде съпроводен с навременни и достатъчни инвестиции, така че инфраструктурата да осигурява надеждно и качествено обслужване в дългосрочен план.