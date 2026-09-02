Летището в София подобри обработката на багажа

Хесус Кабайеро, изп. директор на СОФ Кънект демонстрира новата система за обработка на багаж на Терминал 2 на столичното летище.

„СОФ Кънект“, оператор на летище „Васил Левски“ - София, въведе в експлоатация нова високотехнологична система за обработка на регистрирания багаж на Терминал 2. Тя увеличава осемкратно капацитета за обработка – от 400 на 3200 багажа на час, като е проектирана да обслужва до 20 млн. пътници годишно, заявиха от оператора на летището СОФ Кънект“. Инвестицията е за 15 млн. евро.

„Това е много важна стъпка към модернизацията на летище „Васил Левски“ - София. Не става въпрос само за увеличаване на капацитета, но и за по-висока сигурност, оперативна надеждност и по-добро обслужване на пътниците“, каза Хесус Кабайеро, изп. директор на СОФ Кънект.

Новата система за обработване на багаж разполага с 52 гишета за регистрация, шест карусела и отделна линия за извънгабаритен багаж. Тя позволява стандартно чекиране, self-bag drop (самостоятелно предаване на багаж) при предварително чекиране, както и асистирано обслужване от служители на авиокомпаниите.

Инвестицията ще подобри както обслужването на пътниците, така и работата на авиокомпаниите и наземните оператори.

За повишаване на сигурността са внедрени три системи за откриване на експлозиви на американската компания "Лайдос" (Leidos) с тройно резервиране. Всяка от тях може да обработва до 1200 багажа на час. Предвидени са и Dual View X-ray системи за вторичен скрининг.

От „СОФ Кънект“ съобщиха, че модернизацията на Терминал 2 продължава. Предстои въвеждането в експлоатация на допълнителна зона с гишета за регистрация, нов контролно-пропускателен пункт за сигурност, fast track, както и нови бизнес и ВИП салони.

Системата е реализирана с технологии на френската компания "Алстеф" (Alstef Group) и американската "Лайдос". "Алстеф" е основният изпълнител по проекта и отговаря за доставката, инсталацията, интеграцията и поддръжката на системата. Новата инфраструктура включва и оперативна IT мрежа, решения за киберсигурност и възможности за мониторинг на производителността и поддръжката.