КЗК проверява високите цени в заведенията на Летище София

Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване на цените на цените на храните и напитките, предлагани в търговските обекти на територията на Летище „Васил Левски“ - София, съобщиха от комисията. Заради редица сигнали антимонополният регулатор иска да разбере дали има злоупотреба с господстващо и съвместно господстващо положение на фирми, опериращи на двата терминала.

В публичното пространство има достатъчно информация и сигнали за значително по-високи цени на кафе, бутилирана вода, безалкохолни напитки и хранителни продукти на територията на столичното летище в сравнение с цените на други европейски летища, посочват от комисията.

Предварителното проучване е част от секторния анализ за цените на хранителните продукти, който КЗК започна още миналата година.

По предварителни данни пазарът на храни и напитки на Летище „Васил Левски“ се характеризира с присъствието на ограничен брой оператори, които управляват значителна част от обектите на двата терминала в партньорство с концесионера на летището, посочват от КЗК. В тази връзка комисията ще извърши задълбочен анализ на пазарната структура, условията за достъп до пазара, начина на формиране на цените и конкурентната среда в съответния сектор.

За целите на анализа ще бъде изискана информация от компетентните държавни органи, концесионера на летището, търговските оператори и други участници на пазара. Комисията ще извърши обстоен анализ на събраната информация, като ще проучи факторите, които влияят върху цените на храните и напитките и дали са налице обективни обстоятелства за техния размер. При наличие на достатъчно данни за нарушения, КЗК ще образува производство по реда на Закона за защита на конкуренцията.