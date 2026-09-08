Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Дизелът гони 1.90 евро за литър

Очакванията са поскъпването на продължи и следващата седмица

Днес, 13:28

Цената на дизела по бензиностанциите достигна средно 1,85 евро за литър днес и още следващата седмица може да видим нива от 1,90 до 1,95 евро. Това прогнозира пред БНТ Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива.

Според него ситуацията в Близкия изток и блокирания Ормузки проток  не само, че не се нормализира, но дори се задълбочава. Има недостиг на определени нефтопродукти и затова очакванията са цените на горивата да продължат да се вдигат.

В последните дни поскъпването на горивата е с близо с 6-7 цента на бензините и дизела. Днес средната цена на най-масовия А95 е 1.61 евро за литър.

"Ако ситуацията с Ормуз продължава по същия начин и ако има по-голямо търсене на дизел от очакваното, е напълно възможно дизелът да достигне до 2 евро за литър", прогнозира и Цветомир Николов от Центъра за изследване на демокрацията пред бТВ.

Най-силно растат цените на дизела и керосина заради засиленото им търсене. До преди войната в Близкия изток пазарите са осигурявали необходимите количества с внос от Ормузкия проток и сега този внос е прекъснат.  В същото време рафинериите не могат просто да увеличат производството на дизел, без това да се отрази на останалите нефтопродукти.

"Нефт има достатъчно, но няма достатъчно рафиниращи мощности в световен мащаб, запасите са на много ниски нива и ще отнеме доста време, докато се възстанови тази ситуация. Рафинерите работят на непълен капацитет почти в цял свят", коментира Димитър Хаджидимитров.

Според него причината за недостига е нежеланието на компаниите да поемат големи ценови рискове при покупката на суров петрол.

"Никой не иска да поема риска да купува скъп нефт, който ще се реализира след 3 месеца и цената да бъде съвсем различна. А повечето рафинерии купуват нефт днес и го получават след 3 месеца. И никой не поема риска да пълни складовете, за да не продава на загуба. Дори имаме примери в България, където компании доста трудно се справиха с рязкото покачване и рязкото спадане на цените на петрола. Така че в момента никой не желае да купува скъпо", коментира Хаджидимитров.

Сред малкото положителни сигнали от последната седмица е спадът на потреблението на бензин в Китай с 9% за година, коментира още Хаджидимитров. Това все още не е оказало достатъчно силно влияние върху пазара, за да доведе до по-съществено поевтиняване. В България разликата между цените на различните търговци в момента е сравнително малка и е в рамките на 6-7 цента за литър.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

цени на горивата, дизел

Още новини по темата

Цената на дизела надхвърли 1.80 евро за литър
20 Авг. 2026

България надминава по цени на дизела 5 държави от ЕС
27 Юли 2026

Цената на дизела пак тръгна нагоре
16 Юли 2026

Дизелът поевтиня до 1.59 евро за литър
15 Юни 2026

България е с най-голям ръст на цените на бензин и дизел в Европа
27 Апр. 2026

"Лукойл Нефтохим" е осигурил доставките на петрол до юни
21 Апр. 2026

Само около 200 000 души ще получат 20 евро помощ за бензин и дизел
14 Апр. 2026

Икономиката ни губи 500 млн. евро заради войната в Близкия изток
09 Апр. 2026

Междуградският транспорт ще получи още 18 млн. евро субсидия
07 Апр. 2026

Дизелът поскъпна с 37%, а бензинът с 18,7% от началото на войната
05 Апр. 2026

Трайков: Промяна в търговията с емисии ще свали цените
05 Апр. 2026

Скъпите горива вече носят 50-60 млн. евро повече приходи от ДДС
01 Апр. 2026

Брюксел препоръчва да ограничим пътуването с кола и самолет
31 Март 2026

Щонова: Намаляване на ДДС и тавани не влияят на цените
31 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Случайната Йотова срещу сектантския Гюров
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки