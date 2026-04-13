Българите се убедиха, че еврото не "хапе"

Подкрепата за еврото се е увеличила след присъединяването на България към еврозоната. Това обявиха и Европейската централна банка (ЕЦБ), и шефът на БНБ Димитър Радев.

Доверието сред домакинствата е достигнало 54%, а сред бизнеса е 70%, посочва в интервю за "Ройтерс" гуверньорът Радев. Той коментира, че преминаването на България към еврото е имало ограничен и до голяма степен еднократен ефект върху потребителските цени.

"Влиянието на валутния преход върху инфлацията в България се оценява на 0.3-0.4 процентни пункта", се казва в анализ на ЕЦБ, публикуван в блога на институцията. Подобно е било отражението в първите месеци след въвеждането на еврото и в Хърватия( 0, 2%) , Естония (към 0,3%) и Латвия (под 0,3%). Тоест шок или рязък скок на цените няма. По-осезаемо поскъпване главно в някои услуги, където конкуренцията е по-ограничена. Експертите на ЕЦБ отбелязват, че част от повишенията са се появили преди самото въвеждане на еврото. И отбелязват, че през януари подкрепата за еврото сред населението е надхвърлила 50% през януари, а пред февруари се е повишила до 54% през февруари. Според ЕЦБ тази тенденция е типична за всички държави, въвели единната валута - хората бързо се убеждават, че еврото не "хапе".

"Всичко поскъпна" и "цените по две"

Често усещането за инфлация и реалната инфлация се разминават, на хората им се струва, че цените хвърчат - и в случая обвиняват еврото за това. Това възприятие се дължи на по-голямата чувствителност на потребителите към цените на най-често купуваните стоки и услуги. Всъщност "всичко поскъпва" просто не е вярно. Общата инфлация в България, измерена чрез хармонизирания индекс, всъщност се е забавила в първите месеци след смяната на валутата – от 3.5% през декември 2025 г. до 2.3% през януари и 2.1% през февруари, се посочва в анализа.

Прегледът на цените в големи търговски вериги показва, че промените в около въвеждане на еврото са минимални, в много случаи в рамките на няколко евроцента. Засилените проверки от контролните органи, строгият мониторинг и механизмите за граждански сигнали са изиграли ключова роля за ограничаване на необоснованото поскъпване, отбелязват от ЕЦБ.

Бизнесът е доволен

"Катастрофичните сценарии не се сбъднаха, преминаването към единната валута премина съвсем нормално и дори по-леко от очакваното", коментира Българската търговско-промишлена палата, като се позова на допитване сред членовете си, проведено в периода 5-13 март.

66% от фирмите, участвали в анкетата, не са имали съществени проблеми и оценяват прехода към еврото като успешен:

Тревоги

Анализът на ЕЦБ за България обхваща първите два месеца след въвеждането на еврото – периода, в който ценовите ефекти обикновено се проявяват най-силно. Инфлационната картина в момента се диктува от силни външни фактори, включително поскъпването на енергията заради конфликта в Близкия изток, което ще направи по-трудно ясно разграничаването между ефекта от валутната промяна и ефекта от енергийния ценови шок, подчертават авторите.

Според управителя на БНБ Димитър Радев геополитическата обстановка, включително войната в Иран, може допълнително да засили положителните нагласи към еврото у нас заради усещането за по-голяма икономическа защита и сигурност в еврозоната.

В същото време Радев предупреждава, че рисковете за висока инфлация се увеличават заради поскъпването на петрола и горивата. Според него еврозоната влиза в сегашната криза в по-стабилна позиция в сравнение с 2022 г., но ако се залитне към раздаване на държавни субсидии и помощи, инфлационният натиск ще се засили.