Българите се убедиха, че еврото не "хапе"

След провала на катастрофичните прогнози подкрепата за единната валута расте

14 Апр. 2026
"Изминаха 100 дни, откакто България прие еврото", отбеляза Кристин Лагард, президент на Европейската централна банка, в публикация в социалните мрежи на 11 април.
"Изминаха 100 дни, откакто България прие еврото", отбеляза Кристин Лагард, президент на Европейската централна банка, в публикация в социалните мрежи на 11 април.

Подкрепата за еврото се е увеличила след присъединяването на България към еврозоната. Това обявиха и Европейската централна банка (ЕЦБ), и шефът на БНБ Димитър Радев.  

Доверието сред домакинствата е достигнало 54%, а сред бизнеса е 70%, посочва в интервю за "Ройтерс" гуверньорът Радев. Той коментира, че преминаването на България към еврото е имало ограничен и до голяма степен еднократен ефект върху потребителските цени.

"Влиянието на валутния преход върху инфлацията в България се оценява на 0.3-0.4 процентни пункта", се казва в анализ на ЕЦБ, публикуван в блога на институцията. Подобно е било отражението в първите месеци след въвеждането на еврото и в Хърватия( 0, 2%) , Естония (към 0,3%) и Латвия (под 0,3%). Тоест шок или рязък скок на цените няма. По-осезаемо поскъпване главно в някои услуги, където конкуренцията е по-ограничена. Експертите на ЕЦБ отбелязват, че част от повишенията са се появили преди самото въвеждане на еврото. И отбелязват, че през януари подкрепата за еврото сред населението е надхвърлила 50% през януари, а пред февруари се е повишила до 54% през  февруари. Според ЕЦБ тази тенденция е типична за всички държави, въвели единната валута - хората бързо се убеждават, че еврото не "хапе".

 

"Всичко поскъпна"  и "цените по две"

Често усещането за инфлация и реалната инфлация се разминават, на хората им се струва, че цените хвърчат - и в случая обвиняват еврото за това. Това възприятие се дължи на по-голямата чувствителност на потребителите към цените на най-често купуваните стоки и услуги. Всъщност "всичко поскъпва" просто не е вярно. Общата инфлация в България, измерена чрез хармонизирания индекс, всъщност се е забавила в първите месеци след смяната на валутата – от 3.5% през декември 2025 г. до 2.3% през януари и 2.1% през февруари, се посочва в анализа. 

Прегледът на цените в големи търговски вериги показва, че промените в около въвеждане на еврото са минимални, в много случаи в рамките на няколко евроцента. Засилените проверки от контролните органи, строгият мониторинг и механизмите за граждански сигнали са изиграли ключова роля за ограничаване на необоснованото поскъпване, отбелязват от ЕЦБ.  

 

Бизнесът е доволен

 "Катастрофичните сценарии не се сбъднаха, преминаването към единната валута премина съвсем нормално и дори по-леко от очакваното", коментира Българската търговско-промишлена палата, като се позова на допитване сред членовете си, проведено в периода 5-13 март.

66% от фирмите, участвали в анкетата, не са имали съществени проблеми и оценяват прехода към еврото като успешен: 

Тревоги

Анализът на ЕЦБ за България обхваща първите два месеца след въвеждането на еврото – периода, в който ценовите ефекти обикновено се проявяват най-силно. Инфлационната картина в момента се диктува от силни външни фактори, включително поскъпването на енергията заради конфликта в Близкия изток, което ще направи по-трудно ясно разграничаването между ефекта от валутната промяна  и ефекта от енергийния ценови шок, подчертават авторите.

Според управителя на БНБ Димитър Радев геополитическата обстановка, включително войната в Иран, може допълнително да засили положителните нагласи към еврото у нас заради усещането за по-голяма икономическа защита и сигурност в еврозоната. 

В същото време Радев предупреждава, че рисковете за висока инфлация се увеличават заради поскъпването на петрола и горивата. Според него еврозоната влиза в сегашната криза в по-стабилна позиция в сравнение с 2022 г., но ако се залитне към раздаване на държавни субсидии и помощи, инфлационният натиск ще се засили. 

