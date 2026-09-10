Роби Уилямс се завръща у нас - догодина в Пловдив

БГНЕС Роби Уилямс по време на втория си и последен за момента свой концерт в България - на 28 септември 2025 г. на стадион "Васил Левски" в София.

Роби Уилямс е първият обявен хедлайнер за второто издание на фестивала PhillGood. Той ще се състои от 16 до 18 юли 2027 г. на същото място - край гребната база в Пловдив.

Още неотшумелите спомени от дебютния PhillGood с участието на The Cure, Gorrilaz и Moby днес бяха възпламенени от организаторите от Fest Team с анонса за следващото събитие и първата голяма звезда на него.

Роби Уилямс ще пее в откриващата вечер на фестивала - 16 юли. Това за него ще бъде трето гостуване в България след "Спирит оф Бургас" през 2015 г. и самостоятелното му шоу на 28 септември 2025 г. в София. Сега има и нов повод - актуалният му албум Britpop, който стана 16-ият му солов запис, оглавил британските класации. А това е подобряване на рекорда, държан от самия Уилямс!

PhillGood 2027 има амбицията да повтори и задмине успеха на първото издание, на което през трите дни бяха регистрирани над 60 000 зрители, а над 25% от посетителите бяха от чужбина. Организаторите обещават отново разнообразни забавления, както и различни инициативи, сред които пак ще има жестов превод на програмата "Музиката е за всички", платформа за хора с двигателни затруднения и чаши за многократна употреба.

Билетите за фестивала влизат в продажба в мрежата на Ticket Station утре в 10:00 за всички притежатели на карти Mastercard. В събота и неделя достъп до билетите ще имат членовете на Fest Club. Общата продажба започва в понеделник в 10:00 ч., като еднодневните ще струват по 99 евро, а тридневните - по 199 евро. На разположение са и тридневни къмпинг билети от 66 евро и такива за каравани - от 88 евро. Първите промо билети за догодина, т.нар. "на зелено", свършиха още преди обявяването на Роби Уилямс.