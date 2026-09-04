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Вълнуващ 4 септември - сутринта в парламента премиерът Румен Радев наруга Европа, че помага на Украйна с оръжие и тя си позволява да изстрелва ракети в тила на "невинната" Русия, Европа отличи български писател.

Издателят на Георги Господинов Манол Пейков от "Жанет 45" съобщи във "Фейсбук", че тази вечер Господинов и последният му роман "Градинарят и смъртта" се отличени с наградата "Жан Моне" за европейска литература. Независимо че Господинов получи международен "Букър" за "Времеубежище", мнозина литературни специалисти смятат, че романът му, посветен на баща му, е най-добрият.

Манол Пейков написа: От последните минути: Georgi Gospodinov е новият носител на 32-рата награда „Жан Моне“ за европейска литература!

Журито, заседаващо се в Париж, избра българския писател заради романа му „Градинарят и смъртта“, преведен от български от Marie Vrinat-Nikolov и издаден от „Галимар“ през август 2025 г. Наградата е признание и за цялостното му творчество.

След първоначален подбор от осем писатели, представляващи осем различни европейски държави, журито стесни списъка до трима финалисти: Георги Господинов, ирландеца Джоузеф О’Конър и италианеца Андреа Баяни.

В крайна сметка наградата отиде при българина, който наследява Паскал Киняр, награден през 2025 г. за „Скрито съкровище“ („Албин Мишел“).

Това е френска литературна награда, свързана с фестивала Littératures Européennes Cognac (LEC) в Коняк, Франция.

Тя е учредена през 1995 г. Отличава европейски писател за произведение, написано или преведено на френски език, излязло през предходната година.

Наградата се финансира се от Съвета на департамента на Шарант и в момента е на стойност 5 000 евро. Победителят се определя от жури от писатели, литературни критици и журналисти, председателствано от писателя Жерар дьо Кортанз. Сред известните носители са Антонио Табуки (1995), Артуро Перес-Реверте (1997), Хари Мюлиш (1999), Хорхе Семпрун (2001), Патрик Модиано (2002), Амели Нотомб (2023), Иън Макюън (2024).

През 2004 г. Анжел Вагенщайн получава наградата за „Сбогом, Шанхай“, издадена на френски в превод на Красимир Кавалджиев.

Официалното връчване на наградата за Господинов е насрочено за 21 ноември 2026 г. по време на 39-ия фестивал Littératures Européennes Cognac.

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