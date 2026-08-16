Четири прескъпи картини са откраднати в Сицилия

Четири картини на ренесансовия художник Антонело да Месина са били откраднати от музея MuMe в сицилианския град Месина, съобщава Associated Press.

По данни на медиите кражбата е извършена на 15 август, когато в Италия се отбелязва Ферагосто (Успение Богородично).

Тримата извършители са успели да заобиколят системите за сигурност и алармата и да изнесат от музея три от петте запазени пана на полиптиха „Сан Грегорио“, датиран от 1473 г., както и двустранна икона с Дева Мария и образа на Христос, която е била открадната от бронирана витрина.

Анализатори отбелязват, че творбите на художника са толкова разпознаваеми, че продажбата им би била изключително трудна. Подобни известни произведения на изкуството често преминават от един престъпник към друг като залог. През февруари Италия откупи за близо 15 милиона долара малка картина на Антонело на търг в "Сотбис".