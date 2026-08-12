Етна все още блокира летището в Катания

За пореден ден от почти седмица насам остава затворено летището на Катания, за сега до 19 часа. Проблемът е в непрекъснатите изригвания на вулкана Етна, съобщи БНР.

Наличието и разпространението на вулканична пепел на голяма надморска височина, предизвикано от ветровете, принуди летищните власти да затворят експлоатацията на летището на Катания -"Фонтанароса" и съседното му летище "Комизо".

Полетните операции са напълно прекратени до 19:00 часа. Неудобствата засегнаха и летището на Комизо до Рагуза заради вулканичната пепел във въздушното пространство и на пистата.

През тези дни се използваше за поемане на част от трафика, пренасочен от Катания – като само за последните няколко часа това стана с около 100 полета.

В тази посока се използват и летищата на Палермо и Трапани.

Пътниците, пътуващи през днешния ден, се съветват да не отиват на което и да е летище, преди да проверят статуса на полета си директно в съответната авиокомпания.

Не може да се предвиди кога ситуацията ще се нормализира, тъй като зависи от вулканичната дейност на Етна. До момента затрудненията предизвикани от нея засягат над 100 000 пътници, както и туризма не само на остров Сицилия.