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Летището в Катания спря работа заради Етна

05 Юли 2026Обновена
Етна изригна отново
Етна изригна отново

Летището в Катания, на остров Сицилия, временно спря да приема полети заради изригването на вулкана Етна, съобщи в неделя италианската телевизия.

Очаква се ограниченията да бъдат преразгледани тази вечер. Засега излитащите полети от Катания се отменят.

Въздушното пространство в района, засегнат от облака вулканична пепел, е затворено до 19 часа местно време (20:00 ч. българско), съобщи компанията, като уточни, че до около 21 ч. на летището ще могат да кацат не повече от пет самолета на час.

Операторът на летището призова пътниците да проверят статуса на полетите си, преди да тръгнат за аерогарата.

Според Националния институт по геофизика и вулканология на Италия (INGV) вулканът Етна е започнал да бълва пепел рано тази сутрин

Вулканът се активизира в края на юни. Според информация на италиански учени, в неделя сутринта Етна е изхвърлил във въздуха стълб от вулканична пепел с височина около 1,5 км.

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Ключови думи:

Етна, Катания

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