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Лава и пепел от Етна объркаха полетите над Сицилия

Няма данни за пострадали граждани

09 Авг. 2026
БГНЕС/ЕПА

Най-активният вулкан в Европа, Етна, навлезе в нова фаза на интензивно изригване, предава световната преса. От кратера „Вораджине“ се наблюдават фонтани от лава и мощни експлозии, съпроводени с изхвърлянето на гъст стълб от вулканична пепел.

Поради ниската видимост и опасността за авиационните двигатели, операторът на международното летище „Винченцо Белини“ в Катания временно затвори въздушното пространство в засегнатите сектори. Пристигащите полети са пренасочени към други летища на острова (включително Палермо и Комизо) или анулирани, а излитанията се осъществяват с големи закъснения.

Италианският национален институт по геофизика и вулканология (INGV) повиши кода за безопасност на въздухоплаването до най-високата „червена“ степен. Специалистите отбелязват, че вулканичният тремор е достигнал пикови стойности, а облакът от пепел се придвижва в югоизточна посока, покривайки близките населени места с фин слой вулканичен прах.

Към момента няма данни за пострадали граждани или застрашени жилищни райони. Властите продължават да следят ситуацията отблизо, а на местните жители и туристите се препоръчва да избягват подножието на вулкана и да се информират за актуалното състояние на полетите си.

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