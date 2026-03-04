Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Запрянов поиска спешен Съвет по сигурност в МС за рисковете от Иран

Военният министър е разрешил чужди съюзнически сили и средства да пребивават в България

04 Март 2026Обновена
Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов
БГНЕС
Служебният министър на отбраната Атанас Запрянов

Военният министър Атанас Запрянов обяви, че е поискал спешно заседание на правителствения Съвет по сигурността, на който да бъде предифинирани рисковете от Иран и от войната в региона. Той обяви това след редовното заседание на Министерски съвет. Запрянов обясни, че рязката промяна в позицията и курса към нова оценка на рисковете от войната дошли след като Иран започнал да напада страни в региона, които не са включени въ войната на САЩ, Израел и Иран. Той намекна, че е проблем и обстоятелството, че е налице и провокация към натовска държава, очевидно имайки предвид съобщенията, че дрон е ударил британска база в Кипър. 

Тези неща налагали предефиниране на рисковете от Иран и записването на отговорности на държавните органи, включително и на парламента по темата с войната.

В същото време, председателят на парламента Рая Назарян съобщи в началото на днешното пленарно заседание, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.

Уведомленията са предоставени на комисията по отбрана. 

Издадените заповеди са в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗППТРБСЧВС).

Вчера министър Запрянов заяви по време на брифинг, че страната ни няма да се включи във военни операции, свързани с напрежението между Израел, САЩ и Ирак. Той каза, че българските военни структури остават фокусирани върху задълженията си в рамките на Алианса. Запрянов изтъкна, че позицията на страната ни е в синхрон с официалната линия на Пакта, като припомни ясните гаранции на генералния секретар: "НАТО не участва в подобна операция."

В настоящата ситуация на глобалната несигурност военният министър успокои обществото, че страната ни не е застрашена от директно нападение. Според него членството ни в Алианса не ни превръща в автоматична мишена, а точно обратното – осигурява надежден щит срещу външна агресия.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Атанас Запрянов

Още новини по темата

15 самолета и 500 души от САЩ са тук за учение, обяви шефът на МО
23 Февр. 2026

България няма защита при масирана атака на дронове, призна Запрянов
01 Февр. 2026

Кабинетът одобри сделка за ракетен комплекс от САЩ
21 Яну. 2026

Подарени от Нидерландия и Белгия 7 кораба ще се ремонтират с 42 млн.евро
14 Яну. 2026

Шефът на МО: Модернизацията и назначението на войници спират
06 Яну. 2026

Българските ВВС вече имат шест изтребителя F-16
18 Окт. 2025

Военният министър: На един от българските F-16 e открит теч на гориво
29 Септ. 2025

Запрянов: България е готова да сваля руски дронове с МиГ29
14 Септ. 2025

Армията иска да купи 3 самолета "Спартан" срещу пожари за над 400 млн. лева
31 Юли 2025

Запрянов изненадващо обяви много голям наплив за армията
29 Юни 2025

Купуваме заедно с Франция нови 3D радари
16 Юни 2025

Министър Запрянов: Стана международен скандал за проблема с F-16
01 Юни 2025

Липсват над 1/5 от армията и 80 на сто от доброволния резерв
29 Май 2025

Запрянов пришпори военните коридори през България
26 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Сарафов вечен ли е или да?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Атаката срещу Радев и Доган ще нарани българите в чужбина
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?