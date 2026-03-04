Запрянов поиска спешен Съвет по сигурност в МС за рисковете от Иран

Военният министър Атанас Запрянов обяви, че е поискал спешно заседание на правителствения Съвет по сигурността, на който да бъде предифинирани рисковете от Иран и от войната в региона. Той обяви това след редовното заседание на Министерски съвет. Запрянов обясни, че рязката промяна в позицията и курса към нова оценка на рисковете от войната дошли след като Иран започнал да напада страни в региона, които не са включени въ войната на САЩ, Израел и Иран. Той намекна, че е проблем и обстоятелството, че е налице и провокация към натовска държава, очевидно имайки предвид съобщенията, че дрон е ударил британска база в Кипър.

Тези неща налагали предефиниране на рисковете от Иран и записването на отговорности на държавните органи, включително и на парламента по темата с войната.

В същото време, председателят на парламента Рая Назарян съобщи в началото на днешното пленарно заседание, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.

Уведомленията са предоставени на комисията по отбрана.

Издадените заповеди са в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗППТРБСЧВС).

Вчера министър Запрянов заяви по време на брифинг, че страната ни няма да се включи във военни операции, свързани с напрежението между Израел, САЩ и Ирак. Той каза, че българските военни структури остават фокусирани върху задълженията си в рамките на Алианса. Запрянов изтъкна, че позицията на страната ни е в синхрон с официалната линия на Пакта, като припомни ясните гаранции на генералния секретар: "НАТО не участва в подобна операция."

В настоящата ситуация на глобалната несигурност военният министър успокои обществото, че страната ни не е застрашена от директно нападение. Според него членството ни в Алианса не ни превръща в автоматична мишена, а точно обратното – осигурява надежден щит срещу външна агресия.