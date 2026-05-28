Варненският кмет призна вина за "незаконния град", но и се похвали

Мегаскандалът със строежа на жилищния комплекс край морето на украинската фирма КУБ продължава и днес. Във Варна се провежда сесия на общинския съвет, на която се очаква изслушване на кмета Благомир Коцев. Сутринта пък той и други варненски политици дадоха нови интервюта по телевизиите.

Най-интересна бе изявата на самия Коцев. Пред "Нова нюз" той се съгласи, че по закон общината трябва да спира незаконните градежи, това не е във функциите на друга институция. Призна, че не е реформирал отдела си по строителен контрол, бил наследство от ГЕРБ, възможно било там да е имало проспиване - извършвала се проверка. Но пък самият Коцев, узнавайки постепенно за проблема, постоянно нареждал да се издават актове, редовно получавал сведения и т.н. Каза дори, че община Варна е единствената институция, която реагирала на незаконното строителство с проверки. Разчитал, че след като доста държавни институции са наясно със случващото се (след сигнали, инспекции), тия институции предприемат мерки. Но пък до местността Баба Алино, където са градежите, се стигало трудно, поради което той и общината не можели да проследят процеса изцяло. А и при точно такава централна власт (има предвид до кабинета на Андрей Гюров) нямало как да се вземат мерки, защото проектът бил покровителстван свише. "Сигнали са подадени към ДАНС и Районна прокуратура и там всичко приключва", обобщи кметът.

Коцев съобщи, че за 21 сгради от жилищния комплекс са издадени удостоверения за търпимост от управата преди него. Но подмина другите 80, а и факта, че търпимост не води автоматично до строителство. Отделно, ПУП бе придвижен през последните месеци.

Съпартийци на Коцев от ПП (или местни политици от ДБ) в изявите си тази сутрин акцентираха върху подобни неща - търпимостта е "започнала" в мандатите на Иван Портних, чадърът от София е покровителствал. Портних и съпартийци опонираха, че строителството е през 2024 - 2025 г., съответно вината е изцяло на Коцев и администрацията му. "Възраждане", които най-много шумяха 2 години, обвиниха и ГЕРБ, и ПП, и ДБ.

Варненският архитект Атанас Ковачев качи във Фейсбук видео от комплекса:

