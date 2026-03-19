Утре ще бъде представен първият ни нов влак "Шкода"

Чакаме от чешкия производител общо 25 мотрисни влака

19 Март 2026
Първият ни нов влак трябва да започне да вози пътници от април.
Министерство на транспорта
На Централна гара София утре в 10:00 ч. ще бъде представен първият новопроизведен влак „Шкода“, който пристигна в България в началото на март, съобщиха от министерството на транспорта. Влакът вече беше сниман от трейнспотъри и се радва на голяма популярност в социалните мрежи. Очаква се да вози пътници от април.

От ведомството посочват, че проектът за доставка на 25 мотрисни влака е в размер на 326,7 млн. евро, от които 261,4 млн. евро са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 млн. евро по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027. Влаковете са предназначени за крайградски превози, разполагат с общо 333 места и развиват максимална скорост от 160 км/ч.

