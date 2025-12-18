Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Терзиев даде заден за боклука и прие две скъпи оферти

"БКС-Чистота" поема две зони на града с 2 пъти по-високи цени от прогнозната на общината

18 Дек. 2025Обновена
Кметът Терзиев твърди, че няма двоен аршин към офертите.
Кметът Терзиев твърди, че няма двоен аршин към офертите.

Кметът Васил Терзиев даде заден по темата нецелесъобразно скъпи оферти в мегапоръчката за чистотата в столицата. Общината ще сключи договор за 2 от зоните на града при получени много по-скъпи оферти от прогнозите на общината. Терзиев твърди, че разликите не са толкова големи както в случая с прекратената поръчка за "Красно село" и "Люлин", но числата го опровергават. Според кмета с избрания за изпълнител ще се водят разговори за намаляване на цената, но това може юридически да бъде атакувано. 

Терзиев обяви решението на комисията преди заседанието на Столичния общински съвет. "Имаме избран изпълнител за 2-а и 5-та зона, ще пристъпим към разговори за намаляване на цената", коментира Терзиев. Той уточни, че изпълнителят е "БКС-Чистота". Втора зона включва районите "Искър", "Панчарево" и "Кремиковци", а 5-та зона - "Банкя", "Връбница" и "Нови искър". Според кмета няма двоен аршин спрямо спряната заради високи цени поръчка за "Красно село" и "Люлин" с аргумента, че цените са много различни.

Справка в ценовите оферти показва, че това се разминава с фактите. Ценовата оферта на "БКС-Чистота" за 5-а зона за най-скъпата дейност - сметосъбиране и сметоизвозване, е 348 лв. на тон без ДДС при 166.67 лв. прогнозна цена на общината. Общата ценова оферта за зоната е 113 279 191 лв. при прогнозна стойност на общината 47 930 280 лв. За 2 зона "БКС-Чистота" е дало оферта от 325 лв. без ДДС за основната дейност при 166.67 лв. на общината и крайна оферта от 71 806 040 лв. Тук прогнозната на общината е 75 849 885 лв., но както писа и "Сега", и "Mediapool", при смятането на прогнозните стойности в поръчката има грешки. За "Красно село" и "Люлин", където единстевната оферта е на фирма, свързвана с Христофор Аманатидис-Таки, цената за сметосъбиране и сметоизвозване на тон е 349 лв. 

Договорите за 1 и 7 зона ще бъдат удължени, съобщи още кметът Терзиев. Получено е разрешение от Агенцията за обществените поръчки. Решенията за 3-а и 4-а зона се обжалват и се чака становище на КЗК. За 4-а зона бе избран изпълнител - труската компания "Норм", за трета - няма и ще се разчита на районните кметове и мобилизиране на ресурси при нужда, разбра се от обяснението на Терзиев. Трета зона включва "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" и се чисти бладогарение на мобилизация на самите райони. Не е ясно при сняг каква ще е картината. 4-та зона времено ще се обслужва с техника на съседни райони. За 6-та зона ще се подписва дългосрочен договор със "Софекострой", там продължава да се чакат доставки на техника, всичко нужно щяло да е налице към 15 януари. 

Очаквайте подробности. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Васил Терзиев, сметосъбиране

Още новини по темата

Васил Терзиев успя от трети път да занули главния архитект
18 Дек. 2025

Васил Терзиев обвини КЗК, че поставя репутацията си над столичани

01 Дек. 2025

Синя и зелена зона в София може и да не поскъпнат от 1 януари

30 Ноем. 2025

“Подуяне”, “Изгрев” и “Слатина” остават без сметосъбираща фирма

29 Ноем. 2025

КПК провери кмета на София и не откри несъвместимост
28 Ноем. 2025

СОС пак отхвърли реформата на Терзиев за главния архитект
27 Ноем. 2025

Кметът Терзиев съвсем се оплете за цената на паркирането
22 Ноем. 2025

Васил Терзиев се подигра с архитектите и строителите

21 Ноем. 2025

Терзиев оправда скъпата синя зона с връщане на парите за кварталите

16 Ноем. 2025

София стана играчка-плачка в ръцете на кмета

13 Ноем. 2025

Още 6 района на София увиснаха в поръчката за боклука
12 Ноем. 2025

Архитектите: Терзиев ще блокира строителния процес в София

12 Ноем. 2025

Второ решение на Васил Терзиев за боклука увисна в КЗК

10 Ноем. 2025

Поръчка на София за едва 4 камиона за боклук е обжалвана

09 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов вече залага капан на ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ