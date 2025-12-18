Терзиев даде заден за боклука и прие две скъпи оферти

Кметът Васил Терзиев даде заден по темата нецелесъобразно скъпи оферти в мегапоръчката за чистотата в столицата. Общината ще сключи договор за 2 от зоните на града при получени много по-скъпи оферти от прогнозите на общината. Терзиев твърди, че разликите не са толкова големи както в случая с прекратената поръчка за "Красно село" и "Люлин", но числата го опровергават. Според кмета с избрания за изпълнител ще се водят разговори за намаляване на цената, но това може юридически да бъде атакувано.

Терзиев обяви решението на комисията преди заседанието на Столичния общински съвет. "Имаме избран изпълнител за 2-а и 5-та зона, ще пристъпим към разговори за намаляване на цената", коментира Терзиев. Той уточни, че изпълнителят е "БКС-Чистота". Втора зона включва районите "Искър", "Панчарево" и "Кремиковци", а 5-та зона - "Банкя", "Връбница" и "Нови искър". Според кмета няма двоен аршин спрямо спряната заради високи цени поръчка за "Красно село" и "Люлин" с аргумента, че цените са много различни.

Справка в ценовите оферти показва, че това се разминава с фактите. Ценовата оферта на "БКС-Чистота" за 5-а зона за най-скъпата дейност - сметосъбиране и сметоизвозване, е 348 лв. на тон без ДДС при 166.67 лв. прогнозна цена на общината. Общата ценова оферта за зоната е 113 279 191 лв. при прогнозна стойност на общината 47 930 280 лв. За 2 зона "БКС-Чистота" е дало оферта от 325 лв. без ДДС за основната дейност при 166.67 лв. на общината и крайна оферта от 71 806 040 лв. Тук прогнозната на общината е 75 849 885 лв., но както писа и "Сега", и "Mediapool", при смятането на прогнозните стойности в поръчката има грешки. За "Красно село" и "Люлин", където единстевната оферта е на фирма, свързвана с Христофор Аманатидис-Таки, цената за сметосъбиране и сметоизвозване на тон е 349 лв.

Договорите за 1 и 7 зона ще бъдат удължени, съобщи още кметът Терзиев. Получено е разрешение от Агенцията за обществените поръчки. Решенията за 3-а и 4-а зона се обжалват и се чака становище на КЗК. За 4-а зона бе избран изпълнител - труската компания "Норм", за трета - няма и ще се разчита на районните кметове и мобилизиране на ресурси при нужда, разбра се от обяснението на Терзиев. Трета зона включва "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне" и се чисти бладогарение на мобилизация на самите райони. Не е ясно при сняг каква ще е картината. 4-та зона времено ще се обслужва с техника на съседни райони. За 6-та зона ще се подписва дългосрочен договор със "Софекострой", там продължава да се чакат доставки на техника, всичко нужно щяло да е налице към 15 януари.

