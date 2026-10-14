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Съд даде 6 г. ефективен затвор на шофьор за 400 лв. подкуп

Водачът имал предишни присъди и никога не е имал книжка

14 Окт. 2026
Илияна Кирилова

Тежка присъда от 6 години ефективен затвор при първоначален строг режим и глоба от 7000 евро получи мъж, предложил и дал 400 лева подкуп на полицай в София, за да избегне проверка на пътя. Той никога не е имал шофьорска книжка, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Софийският градски съд е признал мъжа за виновен за случая от 1 февруари 2025 г. Инцидентът е станал около 10:35 ч. на бул."Христо Ботев".

Мъжът предложил на полицейския служител 400 лева, за да не бъде проверен дали има право да управлява автомобил и дали колата му е технически изправна. Целта била полицаят да не потърси и съдействие от "Пътна полиция" за съставяне на акт за административно нарушение.

Според прокуратурата осъденият е безработен, с основно образование и предишни осъждания. Свидетелство за управление на моторно превозно средство никога не му е било издавано.

Съдът е постановил шестгодишната присъда да бъде изтърпяна при първоначален строг режим. Освен лишаването от свобода мъжът трябва да плати и глоба от 7000 евро.

Присъдата на Софийския градски съд не е окончателна. Тя може да бъде обжалвана или протестирана пред Софийския апелативен съд.

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