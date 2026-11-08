Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Полицай от СДВР отива на съд за подкуп от 500 евро

Днес, 11:40
Pixabay

Разследващ полицай от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) е привлечен като обвиняем за поискан и получен подкуп в размер на 500 евро. Обвинението е повдигнато от Софийската градска прокуратура (СГП) на 7 ноември 2026 г.

На 6 ноември около 15:00 ч. в София, в района на кръстовището на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Тодор Александров“, служителят поискал и приел сумата от 500 евро. Парите били предназначени за извършване на действия по служба – разследващият полицай да изпрати водено от него досъдебно производство в прокуратурата с мнение за прекратяване и да съдейства за прекратяването му.

Спрямо обвиняемия е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 3000 евро. От прокуратурата уточняват, че при определянето на мярката е взето предвид рязкото влошаване на здравословното състояние на полицая, което е наложило неговата хоспитализация.

Разследването по случая се провежда от Следствения отдел при Софийската градска прокуратура под надзора на СГП.

Разследващият полицай е обвинен за престъпление по чл. 302, т. 1, вр. чл. 301, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Още новини по темата

Съд даде 6 г. ефективен затвор на шофьор за 400 лв. подкуп
14 Окт. 2026
Съдът освободи задържаните за подкуп данъчни
21 Юли 2026
Двама служители на НАП са арестувани за подкуп
19 Юли 2026
Шофьор предложи по 500 евро подкуп на полицаи на АМ "Тракия"
06 Юли 2026
Мъж е арестуван със 7000 евро подкуп за продажба на имот
18 Юни 2026
Софиянец е арестуван при даване на подкуп от 40 000 евро в Добрич
12 Май 2026
Висш общински служител е арестуван с подкуп във Варна
10 Март 2026
Полицаи се хвалят, че са отказали подкуп от 50 000 евро в Пловдив
27 Февр. 2026
Шеф на ТЕЛК комисия е хванат с 8500 лв. подкупи
21 Яну. 2026
Арестуваха с подкуп служител на фонд "Земеделие"
05 Ноем. 2025
Шофьор на Роби Уилямс е снимал как хората на ДАИ му искат подкуп
07 Окт. 2025
Подкупът от екипа на Роби Уилямс е искан с "Гугъл транслейт"
29 Септ. 2025
Двама са предадени на съд по делото за подкуп в щангите
21 Авг. 2025
КПК кара депутат от ПП да обясни, че не е кмет на район "Витоша"
24 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

Доротея Дачкова: Новият ВСС - подмяна или промяна
Диян Божидаров: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
Людмил Илиев: Андрей Гюров можеше сега да е президент
Светослав Терзиев: България сама си избра вредител
Петьо Цеков: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави