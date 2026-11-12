Срути се таван на метростанция “Борис III” в София

Падна част от таван на спирка на метрото в Красно село. Спирката е “Борис III”. Кадри от срутването бяха пуснати във фейсбук. След инцидента метрото не спираше на тази станция с часове, но метролинията работеше.

Няма пострадали хора, а районът вече е обезопасен, съобщиха междувременно от полицията.

"Поради технически причини се затваря МС „Цар Борис“ III за три часа считано от 12:20 ч. на 12 ноември 2026 г. Влаковете ще преминават без спиране на метростанцията. Ще бъдете информирани своевременно за пускането на метростанцията в експлоатация., написаха от „Метрополитен“ ЕАД в съобщение до медиите.

По-късно и кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева информира за случай във фейсбук. "Днес около 11:00 ч. е настъпило срутване на част от окачения таван в преддверието на метростанция „Красно село“. При инцидента няма пострадали хора. Метростанцията е обезопасена и всички входове са затворени. Тя ще бъде отворена отново след демонтирането на компрометираната конструкция на тавана и пълното обезопасяване на пространството. По първоначална информация са се откъснали елементи от конструкцията на окачения таван, закрепени към плочата. Предполагаемата причина е т.нар. бутален ефект – промяната в налягането на въздуха при преминаването на влаковете.

Извършихме проверка на място и изготвихме констативен протокол. Благодаря за бързата реакция и съдействието на екипите на „Метрополитен“ и полицията. Безопасността на гражданите е на първо място"", написа тя.

Пред БНР директорът на Столичния метрополитен Николай Найденов заяви, че целият таван ще бъде премахнат за сметка на строителите. "Тук имаме предотвратен инцидент, а не инцидент, който се е случил на метростанцията, и то във вестибюла. Не е свързан с управлението на "Метрополитен", не е свързан с безопасността на пътниците, но някой път не се взимат съответните строителни решения, които издържат във времето. В случая става дума за прозаична ситуация с окачен таван, но взехме решение, че така ще обезопасим пътниците и преминаващите, докато го премахнем целия. Затова метростанцията за няколко часа е временно недостъпна, но не е спряна метролинията и влаковете се движат", обяви Найденов.