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Срути се таван на метростанция “Борис III”

Станцията беше затворена часове наред, но във вечерните часове започна отново да работи

12 Ноем. 2026Обновена
фейсбук група Ж.К Лагера

Достъпът до метростанция „Цар Борис III“ в София е възстановен за всички пътуващи. Това съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД.

По време на затварянето, което беше с часове, са били извършени необходимите ремонтни дейности по таванната облицовка в подлезната част на станцията.

По обяд стана ясно, че е паднал окачен тава на спирка “Борис III” на метрото в Красно село.  Кадри от срутването бяха пуснати във фейсбук. След инцидента метрото не спираше на тази станция с часове, но метролинията работеше.

Няма пострадали хора, а районът вече е обезопасен, съобщиха междувременно от полицията.

"Поради технически причини се затваря МС „Цар Борис“ III за три часа считано от 12:20 ч. на 12 ноември 2026 г. Влаковете ще преминават без спиране на метростанцията. Ще бъдете информирани своевременно за пускането на метростанцията в експлоатация., написаха от „Метрополитен“ ЕАД в съобщение до медиите.

По-късно и кметът на район „Красно село“ Цвета Николаева информира за случай във фейсбук. "Днес около 11:00 ч. е настъпило срутване на част от окачения таван в преддверието на метростанция „Красно село“. При инцидента няма пострадали хора. Метростанцията е обезопасена и всички входове са затворени. Тя ще бъде отворена отново след демонтирането на компрометираната конструкция на тавана и пълното обезопасяване на пространството. По първоначална информация са се откъснали елементи от конструкцията на окачения таван, закрепени към плочата. Предполагаемата причина е т.нар. бутален ефект – промяната в налягането на въздуха при преминаването на влаковете.
Извършихме проверка на място и изготвихме констативен протокол. Благодаря за бързата реакция и съдействието на екипите на „Метрополитен“ и полицията. Безопасността на гражданите е на първо място"", написа тя. 

Пред БНР директорът на Столичния метрополитен Николай Найденов заяви, че целият таван ще бъде премахнат за сметка на строителите. "Тук имаме предотвратен инцидент, а не инцидент, който се е случил на метростанцията, и то във вестибюла. Не е свързан с управлението на "Метрополитен", не е свързан с безопасността на пътниците, но някой път не се взимат съответните строителни решения, които издържат във времето. В случая става дума за прозаична ситуация с окачен таван, но взехме решение, че така ще обезопасим пътниците и преминаващите, докато го премахнем целия. Затова метростанцията за няколко часа е временно недостъпна, но не е спряна метролинията и влаковете се движат", обяви Найденов.

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