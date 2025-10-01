Спешно променят закона за държавния бюджет заради безводието в Плевен

Промени в списъка с общинските проекти от голямата инвестиционна програма за над 7 млрд. лв., която е част от Закона за държавния бюджет, ще може да се правят с акт на Министерски съвет, без да минават през Народното събрание.

Това гласуваха депутатите от бюджетната комисия, която в сряда се събра на извънредно заседание за спешна промяна в бюджетния закон. Промяната е свързана с водната криза в Плевен, като се предлага още замразяване на част от одобрените за финансиране проекти в общината и прехвърляне на парите за тях към ремонти на водоснабдителната мрежа в града.

Поради неотложната необходимост от предприемане на мерки срещу безводието в Плевен още днес промяната в Закона за държавния бюджета ще влезе на първо четене в пленарна зала.

Очаква се парламентът да гласува възможност правителството да прави промени в списъка с общинските проекти (Приложение 3 на Закона за държавния бюджет за тази година) без гласуване в Народното събрание. Това ще става при необходимост от приоритетно финансиране на проекти за питейно-битово водоснабдяване, като се спазват сега действащите максимални размери за всяка община.

Освен това отпадат два от одобрените за финансиране проекти в Плевен за общо 10.3 млн. лв., като на същата стойност се вписват седем нови ВиК проекта, обяви заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев.

На въпрос на депутати от бюджетната комисия дали тази сума е достатъчна, за да реши безводието в града, Ананиев отговори, че такова е предложението на кмета на Плевен. Зам.-министърът на регионалното развитие Веселина Терзийска уточни, че отделно започват и други проекти за подмяна на ВиК мрежата в града, които ще се финансират от местното ВиК дружество.

Припомняме, че амбициозната програма за общински инфраструктурни проекти с 4-годишен хоризонт на изпълнение бе одобрена със закона за държавния бюджет за 2024 г. Тогава бе решено списъкът с проектите, подадени от общините, и всяка промяна в него, да се прави със санкция на Народното събрание, за да се гарантира, че всяка община ще има достъп до финансиране, независимо какво е местното управление. Дори бе гласувано на всеки три месеца общините да предлагат нови проекти или да внасят промени във вече предложени. Впоследствие тази възможност бе ограничена до една корекция в средата на годината. Само за една година инвестиционната общинска програма набъбна до над 3100 проекта на обща стойност 7.2 млрд. лв. За тази година е определено финансиране за 1.650 млрд. лв.

Тези дни премиерът Росен Желязков обяви, че от общо 50 млн. лв. по общинската програма за Плевен само 1 милиона лева са за водоснабдяване. Затова плевенските проекти ще бъдат преразгледани, така че цялата сума от 50 млн. лв. да бъде използвана за ВиК проекти. Затова е странно, че със сегашната актуализация на общинските проекти за решаване на водния проблем на града се насочват едва 10 млн. лв.