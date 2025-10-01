Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спешно променят закона за държавния бюджет заради безводието в Плевен

От общинската програма 10 млн. лв. ще бъдат пренасочени за ВиК проекти

Днес, 06:27
От два месеца жителите на Плевен всяка седмица излизат на протест срещу безводието пред общината.
От два месеца жителите на Плевен всяка седмица излизат на протест срещу безводието пред общината.

Промени в списъка с общинските проекти от голямата инвестиционна програма за над 7 млрд. лв., която е част от Закона за държавния бюджет, ще може да се правят с акт на Министерски съвет, без да минават през Народното събрание.

Това гласуваха депутатите от бюджетната комисия, която в сряда се събра на извънредно заседание за спешна промяна в бюджетния закон. Промяната е свързана с водната криза в Плевен, като се предлага още замразяване на част от одобрените за финансиране проекти в общината и прехвърляне на парите за тях към ремонти на водоснабдителната мрежа в града. 

Поради неотложната необходимост от предприемане на мерки срещу безводието в Плевен още днес промяната в Закона за държавния бюджета ще влезе на първо четене в пленарна зала.

Очаква се парламентът да гласува възможност правителството да прави промени в списъка с общинските проекти (Приложение 3 на Закона за държавния бюджет за тази година) без гласуване в Народното събрание. Това ще става при необходимост от приоритетно финансиране на проекти за питейно-битово водоснабдяване, като се спазват сега действащите максимални размери за всяка община.

Освен това отпадат два от одобрените за финансиране проекти в Плевен за общо 10.3 млн. лв., като на същата стойност се вписват седем нови ВиК проекта, обяви заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев.

На въпрос на депутати от бюджетната комисия дали тази сума е достатъчна, за да реши безводието в града, Ананиев отговори, че такова е предложението на кмета на Плевен. Зам.-министърът на регионалното развитие Веселина Терзийска уточни, че отделно започват и други проекти за подмяна на ВиК мрежата в града, които ще се финансират от местното ВиК дружество.

Припомняме, че амбициозната програма за общински инфраструктурни проекти с 4-годишен хоризонт на изпълнение бе одобрена със закона за държавния бюджет за 2024 г. Тогава бе решено списъкът с проектите, подадени от общините, и всяка промяна в него, да се прави със санкция на Народното събрание, за да се гарантира, че всяка община ще има достъп до финансиране, независимо какво е местното управление. Дори бе гласувано на всеки три месеца общините да предлагат нови проекти или да внасят промени във вече предложени. Впоследствие тази възможност бе ограничена до една корекция в средата на годината. Само за една година инвестиционната общинска програма набъбна до над 3100 проекта на обща стойност 7.2 млрд. лв. За тази година е определено финансиране за 1.650 млрд. лв.

Тези дни премиерът Росен Желязков обяви, че от общо 50 млн. лв. по общинската програма за Плевен само 1 милиона лева са за водоснабдяване. Затова плевенските проекти ще бъдат преразгледани, така че цялата сума от 50 млн. лв. да бъде използвана за ВиК проекти. Затова е странно, че със сегашната актуализация на общинските проекти за решаване на водния проблем на града се насочват едва 10 млн. лв.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

безводие, Плевен, общински проекти

Още новини по темата

Плевен вече ще има вода 8 часа на ден
30 Септ. 2025

Премиерът обеща до лятото да премахне водния режим в Плевен
29 Септ. 2025

В Огняново защитиха кмета си, бит заради безводието

21 Септ. 2025

ДСБ обвини кабинета във фаворизиране на кметове

18 Септ. 2025

Севлиево въведе режим 4 дни седмично без вода
17 Септ. 2025

Три групи протестиращи блокираха Плевен
14 Септ. 2025

Поне 55 млн. кубика вода са откраднати с байпас за 3 години
09 Септ. 2025

Протестиращи плевенчани затвориха пътя София-Русе
07 Септ. 2025

Борд по водите е най-новата придобивка, пробутана от Пеевски
03 Септ. 2025

Обявено е бедствено положение в Плевен заради безводието
02 Септ. 2025

Безводието вдигна на крак хората в Плевен и в Троянско
31 Авг. 2025

Премиерът вдигна жълт картон на областния на Плевен
26 Авг. 2025

Вода няма да има, (не) свиквайте!
26 Авг. 2025

Плевен вода няма, но улиците се мият всеки ден
24 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар