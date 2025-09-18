Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ДСБ обвини кабинета във фаворизиране на кметове

Според партията инвестиционната програма за общините се разплаща избирателно

18 Септ. 2025Обновена
Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов и депутатът Йордан Иванов
БГНЕС
Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов и депутатът Йордан Иванов

Със заявка, че ще направят мащабна проверка на националната програма за финансиране на общински проекти, излязоха от ДСБ. 

''Събрали сме десетки сигнали от кметове, които ни сигнализират за това, че всичките им документи са изрядни, имат подадени заявления за плащания, но не получават такива за сметка на други общини, които са фаворизирани", заяви депутатът Йордан Иванов от ДСБ, които са част от коалицията ПП-ДБ. По-късно в позиция до медиите от МРРБ категорично отрекоха да фаворитизират кметове на политически принцип. 

Според ДСБ това не е вярно. Йордан Иванов обясни пред парламентарните журналисти, че има десетки фирми, които са свършили работа за стотици милиони за публична инфраструктура. Фирмите обаче отказват да работят, защото не получават плащания, вдигат техниката и оставят разкопани участъци.

"Ние сме питали по време на блиц контрол министъра на регионалното развитие (Иван Иванов - б.а.) на какъв принцип се извършват плащанията, как решават на кой да платят. Няма отговор. На сайта на министерството на регионалното развитие има много оскъдна информация за напредък", обясни Иванов.

Според депутата програмата за финансиране на обществени проекти се е превърнала в инструмент за натиск за кметовете. "Ние поискали от министъра информация, за да покажем, че чрез тази програма се фаворизират общини. Ако министърът реши да крие тази информация, ние ще направим изслушване в пленарната зала", каза Иванов.

От МРРБ категорично отричат да бавят избирателно пари и твърдят, че ако има забавени плащания, това се дължи само на проблеми с документацията. 

"Плащанията се извършват по депозиране искане на общините и когато документацията към това искане е коректно представена, съгласно закона. В тази връзка екипът на МРРБ разглежда всяко едно заявление, по всяко едно искане за плащане и когато документацията е непълна или сгрешена, на общините се изпращат писма с подробни указания за корекция. Към плащане се пристъпва, когато са изпълнени всички законови изисквания", обясняват от МРРБ. От там твърдят, че програмата се изпълнява по същия начин, по който е заложена от ПП-ДБ, и статистиката за направените плащания говори, че те вървят добре. 

"Припомняме, че заради политическата ситуация, Постановлението на  МС за изпълнение на бюджета беше прието през май 2025 г.  Поради тази причина подписването на споразумения и изплащането на проекти по Програмата започна в първите дни на юни. За близо 4 месеца към общините са разплатени 435 милиона лева от предвидените 750 милиона", изтъкват от МРРБ. Оттам допълват, че споразумения се подписват след заявление на съответната община. Към министерството до момента са постъпили заявления за 2950 проекта, подписани са над 2500 споразумения и анекси. Постъпилите искания за плащания са по 1400 проекта и се извършват плащания по 720 проекта към 214 общини.  Данните показват, че и споразуменията, и разплащанията се извършват с нормални темпове, пишат от МРРБ.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

общински проекти

Още новини по темата

Плащанията по общински проекти остават на милостта на МРРБ
24 Юли 2025

Списъкът с общински проекти в бюджета набъбна с нови над 400
10 Юли 2025

С пет месеца закъснение тръгват плащанията по общинските проекти
16 Май 2025

40 общини ще готвят инвестиции за 2 млрд. лв.
12 Май 2025

Общините не са получили и стотинка от заложените 1.6 милиарда

08 Май 2025

Милиардите за общински проекти ще се разплащат догодина
27 Ноем. 2024

Служебната власт "позлати" общини на Пеевски и ГЕРБ
18 Ноем. 2024

МРРБ е изплатило авансово 240 млн. лв. по програмата за общинските проекти
14 Окт. 2024

След месец бездействие НС одобри първия си законопроект
24 Юли 2024

Още 271 общински проекта влязоха в програмата "4 милиарда"

18 Юли 2024

Кабинетът одобри държавни гаранции за 625 млн. лв. за газов проект
04 Юли 2024

45% от заявените в бюджета общински проекти вече са одобрени от МРРБ
17 Апр. 2024

Капиталовата програма стартира със скромните 16 млн. лв.
27 Яну. 2024

След над 10 години размотаване интерконекторът с Гърция има Акт 16
28 Септ. 2022

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар