ДСБ обвини кабинета във фаворизиране на кметове

Със заявка, че ще направят мащабна проверка на националната програма за финансиране на общински проекти, излязоха от ДСБ.

''Събрали сме десетки сигнали от кметове, които ни сигнализират за това, че всичките им документи са изрядни, имат подадени заявления за плащания, но не получават такива за сметка на други общини, които са фаворизирани", заяви депутатът Йордан Иванов от ДСБ, които са част от коалицията ПП-ДБ. По-късно в позиция до медиите от МРРБ категорично отрекоха да фаворитизират кметове на политически принцип.

Според ДСБ това не е вярно. Йордан Иванов обясни пред парламентарните журналисти, че има десетки фирми, които са свършили работа за стотици милиони за публична инфраструктура. Фирмите обаче отказват да работят, защото не получават плащания, вдигат техниката и оставят разкопани участъци.

"Ние сме питали по време на блиц контрол министъра на регионалното развитие (Иван Иванов - б.а.) на какъв принцип се извършват плащанията, как решават на кой да платят. Няма отговор. На сайта на министерството на регионалното развитие има много оскъдна информация за напредък", обясни Иванов.

Според депутата програмата за финансиране на обществени проекти се е превърнала в инструмент за натиск за кметовете. "Ние поискали от министъра информация, за да покажем, че чрез тази програма се фаворизират общини. Ако министърът реши да крие тази информация, ние ще направим изслушване в пленарната зала", каза Иванов.

От МРРБ категорично отричат да бавят избирателно пари и твърдят, че ако има забавени плащания, това се дължи само на проблеми с документацията.

"Плащанията се извършват по депозиране искане на общините и когато документацията към това искане е коректно представена, съгласно закона. В тази връзка екипът на МРРБ разглежда всяко едно заявление, по всяко едно искане за плащане и когато документацията е непълна или сгрешена, на общините се изпращат писма с подробни указания за корекция. Към плащане се пристъпва, когато са изпълнени всички законови изисквания", обясняват от МРРБ. От там твърдят, че програмата се изпълнява по същия начин, по който е заложена от ПП-ДБ, и статистиката за направените плащания говори, че те вървят добре.

"Припомняме, че заради политическата ситуация, Постановлението на МС за изпълнение на бюджета беше прието през май 2025 г. Поради тази причина подписването на споразумения и изплащането на проекти по Програмата започна в първите дни на юни. За близо 4 месеца към общините са разплатени 435 милиона лева от предвидените 750 милиона", изтъкват от МРРБ. Оттам допълват, че споразумения се подписват след заявление на съответната община. Към министерството до момента са постъпили заявления за 2950 проекта, подписани са над 2500 споразумения и анекси. Постъпилите искания за плащания са по 1400 проекта и се извършват плащания по 720 проекта към 214 общини. Данните показват, че и споразуменията, и разплащанията се извършват с нормални темпове, пишат от МРРБ.