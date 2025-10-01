Спешно промениха закона за държавния бюджет заради безводието в Плевен

Народното събрание спешно гласува промени в Закона за държавния бюджет за тази година, свързани с водната криза в Плевен. С две гласувания в един ден - на първо и веднага след това на второ четене, депутатите одобриха финансиране от бюджета за седем нови проекти за реконструкция на водопреносната мрежа в града на обща стойност от 10.3 млн. лв., като за същата сума бяха орязани други два проекта, одобрени по-рано.

Промяната е в списъка с общинските проекти от голямата инвестиционна програма за над 7 млрд. лв., която е част от Закона за държавния бюджет и която трябва да се изпълнява до края на 2027 г.

Депутатите гласуваха още, че актуализация на списъка с общинските проекти (Приложение 3 на Закона за държавния бюджет) ще може да се прави занапред с акт на Министерски съвет, без да се налага санкция на Народното събрание. Това ще става при необходимост от приоритетно финансиране на проекти за питейно-битово водоснабдяване, като се спазват сега действащите максимални размери за всяка община.

Законовите поправки минаха по бързата писта, след като вчера бяха гласувани на извънредно заседание на ресорната бюджетна комисия. Причината е неотложна необходимост от предприемане на мерки срещу безводието в Плевен, обясни шефът на комисията Делян Добрев.

Въпреки че всички партии и формации в парламента подкрепиха днес законовите поправки (само МЕЧ гласуваха "въздържали се"), те предизвикаха тричасов дебат в пленарна зала.

От опозицията изразиха недоволство, че в последните години проблемът с водоснабдяването на Плевен е бил неглижиран и чак сега се предлагат проекти за ВиК ремонти, както и от активизирането на управляващата коалиция да реши безводието само там, а не в други населени места.

"Общината можеше още миналата година да предприеме мерки, но предпочете да представи неефективни проекти с висок корупционен риск, като изграждането на спортна зала за 36 млн. лв. Този проект остава в сила, както и ремонти на улици, където може да се допуснат сериозни злоупотреби със завишени цени", заяви Богдан Богданов от "Продължаваме промяната". Затова от ПП настояха да се заложат референтни цени за плевенските проекти или други контролни механизми, с които да се гарантира, че те ще бъдат изпълнени качествено. И напомниха за некачествения водопровод, който свърза Шумен с яз. "Тича" за 80 млн. лв., и който не работи.

"Аналогична водна криза има и в Ловеч, но правителството се е фиксирало в Плевен. Защо? Защото кметът на Плевен е от ГЕРБ, а на Ловеч е подкрепен от ПП-ДБ", заяви Коста Стоянов от "Възраждане". От ПП добавиха и Севлиево, което е на воден режим от години и призоваха пари да се осигурят за всички бедстващи общини.

Неколкократно от ПП-ДБ и "Възраждане" поставиха въпроса какви са гаранциите, че гласуваните 10 млн. лв. за Плевен няма да бъдат откраднати, защото след днешните законови промени Министерски съвет ще може да одобрява финансиране на общински ВиК проекти без провеждане на обществени поръчки, обявявайки бедствено положение.

Според Свилен Трифонов от ПП-ДБ цялото бързане с промените в Закона за бюджета е да се изпреварят дъждовете, защото иначе няма да може да се обяви бедствено положение и парите за ВиК ремонтите в Плевен "няма да отидат в правилните фирми".

"Задавате въпроси, на които депутатите не може да отговорят. Дали кметът на Плевен ще краде? Питайте него", отвърна Делян Добрев от ГЕРБ. Той обяви, че кметовете на Ловеч и Севлиево, както и други населени места с безводие може също да си преразгледат проектите, подадени по общинската инвестиционна програма, и да ги актуализират. Добрев не пропусна да нападне ПП, като припомни, че не кметове на ГЕРБ са в ареста за прибиране на комисиони. "Кметът на Варна взимал 20%, на София - 6%. Вашите кметове и зам.-кметове крадат и са в затвора, а не нашите", обърна се към ПП Добрев.

"Бюджет 2025 г. е бюджет на асфалта, където се наливат няколко милиарда и много малко за ВиК проекти, въпреки предупрежденията за водни кризи. Сега управляващите прехвърлят пари от асфалта към ВиК", каза бившият служебен регионален министър Виолета Комитова, която сега е депутат от МЕЧ. Според нея последните години нарочно се предизвиква "сериал от кризи", защото в криза се отпускат лесно милиони и се краде.

От "Възраждане" посочиха, че с 10 млн. лв. не може да се реши водната криза в Плевен.

Предният ден на бюджетна комисия заместник-финансовият министър Кирил Ананиев обясни, че парите са за инженеринг на 7-те нови ВиК проекти в града и те ще се изпълняват реално през 2026 г.

Ананиев уточни, че в списъка са включени проекти, които е подал кметът на града. Зам.-министърът на регионалното развитие Веселина Терзийска уточни, че отделно започват и други проекти за подмяна на ВиК мрежата в града, които ще се финансират от местното ВиК дружество.

Днес в пленарна зала стана ясно, че с бюджета за 2026 г. Плевен ще получи още 80 млн. лв. за ремонти на ВиК мрежата и други проекти за водоснабдяване.

Припомняме, че амбициозната програма за общински инфраструктурни проекти с 4-годишен хоризонт на изпълнение бе одобрена със закона за държавния бюджет за 2024 г. Тогава бе решено списъкът с проектите, подадени от общините, и всяка промяна в него, да се прави със санкция на Народното събрание, за да се гарантира, че всяка община ще има достъп до финансиране, независимо какво е местното управление. Дори бе гласувано на всеки три месеца общините да предлагат нови проекти или да внасят промени във вече предложени. Впоследствие тази възможност бе ограничена до една корекция в средата на годината. Само за една година инвестиционната общинска програма набъбна до над 3100 проекта на обща стойност 7.2 млрд. лв. За тази година е определено финансиране за 1.650 млрд. лв.

Тези дни премиерът Росен Желязков обяви, че от общо 50 млн. лв. по общинската програма за Плевен само 1 милиона лева са били поискани за водоснабдяване. Затова плевенските проекти ще бъдат преразгледани, така че цялата сума от 50 млн. лв. да бъде използвана за ВиК проекти. Затова е странно, че със сегашната актуализация на общинските проекти за решаване на водния проблем на града се насочват едва 10 млн. лв.