София решава днес за рекорден нов дълг

Очаква се Столичният общински съвет да приеме днес решение за поемането на рекорден нов дълг в размер на 367 млн. евро. Има политическо мнозинство за одобрение на доклада, като гласуването му в бюджетната комисия тази седмица мина в пълно мълчание без нито един коментар. Въздържаха се само Вили Лилков от "Синя София" и Карлос Контрера от ВМРО. Очаква се с парите от новия дълг да бъде финансирано закупуването на нови транспортни средства, както и реализацията на инфраструктурни обекти.

Какви са условията по дълга?

Предвидено е новият дълг да се вземе по две различни пътеки - до 183.5 млн. евро от Европейската инвестиционна банка и до 183.5 млн. евро - от търговска банка. Двата договора за заем ще са със срок минимум 15 години, дългът ще се усвоява минимум 3 години, като гратисният период ще е поне 3 години. Срокът за погасяване ще е минимум 12 години. Предвидено е максимален лихвен процент: плаваща лихва не по-висока от 6-месечния Euribor + 110 базисни точки, таксите и комисионните следва даа са до 0.25% от главницата, дългът ще се погасява с бъдещи приходи на общината.

За какво ще се харчи дългът?

177 млн. евро от дълга ще бъдат изразходвани за ударно закупуване на нови транспортни средства. Към доклада е представена детайлна разбивка, като от нея става ясно, че с парите ще се финансира закупуването на 200 автобуса, 50 електробуса, 75 тролейбуса и 20 трамвая. Закупуването на толкова много транспортни средства за столицата е безпрецедентно, като освен с пари от бъдещите заеми нов състав за електро- и автотранспорта вече се закупува с европейско и общинско финансиране. Има и одобрена от СОС програма.

Останалата част от средствата са за реализация на инфраструктурни обекти, в това число 40 млн. евро за ремонт на тротоари.

Колко задлъжняла ще стане София?

Новият дълг представлява 82% от дълга на общината към края на 2025 г. По отчетни данни от бюджет 2025 в края на годината остатъчните задължения на столицата са възлизали на 874 660 252 лв. или 447.2 млн. евро. Поемането на нов дълг с такъв размер е безпрецедентно, но това не е помогнало докладът на общината да е по-мотивиран в тази посока, коментират експерти.

В доклада няма анализ какъв ще е консолидираният дълг след поемането на новите заеми - даден е остатъчният дълг по досега съществуващите заеми по години, няма общо сумиране. В доклада все пак е посочена прогноза за бъдещите разходи за обслужване на дълга, като от данните става ясно, че те ще бъдат най-високи през 2029 г. - 9.72% при позволен лимит от 15% от собствените приходи и изравнителна субсидия.

В доклада липсва и сравнителен анализ защо заемното финансиране е предпочетено пред възможни алтернативи – безвъзмездно европейско финансиране, собствени средства на общината, поетапно финансиране на отделните инвестиции. Не са проучени и възможностите за ПЧП.

КОНТРА

Принципно изказване срещу поемането на толкова сериозен дълг направи съветникът от "Синя София" Ивайло Йонков. "С този доклад ние поемаме много голям дълг. Това е огромен консервативен тест - вижда се, че ще останем под лимита за дълга от 15% по закона за публичните финанси, но стои сериозен въпрос отчетени ли са бъдещи рискове? Може ли да си позволи общината да покрива този дълг при неблагоприятни сценарии?", попита Йонков.

Според него тегленето на предложения огромен дълг за транспорта в частност е голяма грешка. "Ако има частен интерес към тази дейност, а такъв има, защо не дадем тези линии на частници, които да закупят за своя сметка нови автобуси? Защо закупуваме автобуси за нереформирано дружество, което не разполага с шофьори да ги карат, с парите на софиянци", коментира Йонков.

Принципна забележка към липсата на яснота за ремонта на тротоари направи Карлос Контрера от ВМРО. Това бяха единствените изказвания на ресорната транспортна комисия.