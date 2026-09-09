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София одобри рекорден нов дълг от 367 млн. евро

В зала се отправиха остри критики срещу администрацията, че ще тегли заеми за преасфалтиране на улици

10 Септ. 2026Обновена
София смело вдига нивото си на задлъжнялост.
София смело вдига нивото си на задлъжнялост.

Столичният общински съвет одобри окончателно решение за поемането на рекорден нов дълг в размер на 367 млн. евро. Решението бе гласувано въпреки острите критики в зала, че общината прибягва към теглене на дълг за текущи разходи и взима лесни пари вместо да работи по-добре. Въпреки критиките заемът бе гласуван. С това дълговото бреме на града се увеличава с над 80%. Докладът мина с подкрепата на ПП-ДБ, ГЕРБ-СДС, БСП, "Спаси София" (45 гласа за). "Възраждане" гласува против, "Синя София" и други независими се въздържаха. 

 

Какви са условията по дълга? 

Предвидено е новият дълг да се вземе по две различни пътеки - до 183.5 млн. евро от Европейската инвестиционна банка и до 183.5 млн. евро - от търговска банка. Двата договора за заем ще са със срок минимум 15 години, дългът ще се усвоява минимум 3 години, като гратисният период ще е поне 3 години. Срокът за погасяване ще е минимум 12 години. Предвидено е максимален лихвен процент: плаваща лихва не по-висока от 6-месечния Euribor + 110 базисни точки, таксите и комисионните следва даа са до 0.25% от главницата, дългът ще се погасява с бъдещи приходи на общината. 

 

За какво ще се харчи дългът? 

177 млн. евро от дълга ще бъдат изразходвани за ударно закупуване на нови транспортни средства. Към доклада е представена детайлна разбивка, като от нея става ясно, че с парите ще се финансира закупуването на 200 автобуса, 50 електробуса, 75 тролейбуса и 20 трамвая. Закупуването на толкова много транспортни средства за столицата е безпрецедентно, като освен с пари от бъдещите заеми нов състав за електро- и автотранспорта вече се закупува с европейско и общинско финансиране. Има и одобрена от СОС програма. 

Останалата част от средствата са за реализация на инфраструктурни обекти, в това число 40 млн. евро за ремонт на тротоари. 

 

Колко задлъжняла ще стане София? 

Новият дълг представлява 82% от дълга на общината към края на 2025 г. По отчетни данни от бюджет 2025 в края на годината остатъчните задължения на столицата са възлизали на 874 660 252 лв. или 447.2 млн. евро. Поемането на нов дълг с такъв размер е безпрецедентно, но това не е помогнало докладът на общината да е по-мотивиран в тази посока, коментират експерти.

В доклада няма анализ какъв ще е консолидираният дълг след поемането на новите заеми - даден е остатъчният дълг по досега съществуващите заеми по години, няма общо сумиране. В доклада все пак е посочена прогноза за бъдещите разходи за обслужване на дълга, като от данните става ясно, че те ще бъдат най-високи през 2029 г. - 9.72% при позволен лимит от 15% от собствените приходи и изравнителна субсидия.

В доклада липсва и сравнителен анализ защо заемното финансиране е предпочетено пред възможни алтернативи – безвъзмездно европейско финансиране, собствени средства на общината, поетапно финансиране на отделните инвестиции. Не са проучени и възможностите за ПЧП. 

 

КОМЕНТАРИ 

В зала докладът предизвика остри критики въпреки че по комисии мина в подозрително мълчание и съветници коментираха, че има политическа сделка за приемането му. При гласуването на точката днес се видя, че има солидно мнозинство. Чуха се обаче и критични коментари, но дискусията преждевременно бе прекратена. 

Много остро изказване направи съветникът от "Синя София" Ивайло Йонков. "Ставаме свидетели на класически шантаж и скрито субсидираме. Ключови инфраструктурни проекти се държат заложник на закупуването на подвижен състав за пробити общински дружества. Пакетираме в едно две несъвместими пера. Не можем да се справим в контрола в градския транспорт и за да не се отрази закупуването на нов подвижен състав на цената на билета, прехвърляме този разход върху всички софиянци чрез заем. Наливаме в дружества, които декларират, че не могат и в момента да изпълняват зимното разписание, вместо да се търси вариант за реализиране на публично-частни партньорства", коментира Йонков. Той обърна внимание на факта, че с лихвите сумата, която столичани ще връщат, е над половин милиард. Предложението на Йонков заемът да се раздели на две и частите с инфраструктура и подвижен състав да се гласуват поотедлон не мина. 

Критики отправиха и от "Спаси София" срещу включването в програмата за заема на текущи разходи по преасфалтиране на фона на отсъствие на знакови обекти като лифтовете на Витоша и Централна минерална баня. Предложенията за включването им за сметка на отпадане на три предвидени за ремонт кръстовища не бе прието с аргумента, че се прави в последния момент. Иначе партията е за взимането на заем в частта закупуване на транспортни средства. Диян Николов от "Възржадане" пък попита защо се теглят заеми за инфраструктура при хронично неизпълнявана капиталова програма и получи отговор, че неизпълнението на капиталовата програма било в друга нейна част.  Не се разбра защо не се пренасочват средства и защо няма по-гъвкаво планиране и управление на програмата. 

"Целта на този заем е да осигурим дългосрочно финансиране, което излиза извън рамките на мандата. Имаме дългогодишен подход, има посока. Целта е да се изгради инфраструктура, която от години чака. Ще бъдат направени и големи инвестиции в градския транспорт. Нека не намесваме Витоша и банята", коментира Терзиев. Зам.-кметът на финансите Клисурски пък разясни, че предложените условия по заема са по-добри от някои емисии на държавен дълг. 

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Ключови думи:

дълг, Столична община

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