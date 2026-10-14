Шефката на КС обвини управляващите, че посягат на съда и ВСС

БГНЕС Павлина Панова беше избрана за член на КС от квотата на двете върховни съдилища през 2018 г. Преди това беше зам.-председател на Върховния касационен съд. Мандатът ѝ на конституционен съдия изтича догодина.

Председателят на Конституционния съд Павлина Панова определи новите идеи на управляващите за промени в основния закон и отзоваването на членове на Висшия съдебен съвет и Конституционния съд като пряка намеса в независимостта на властите.

"За мен такива промени са много съществени и не бих се ангажирала да кажа, че са противоконституционни, но сериозно накърняват независимостта на тези два органа. Когато една институция като Народното събрание или пък президентът изберат и назначат свой представител било във ВСС, било в КС, тези техни представители престават да бъдат зависими от този, който ги е избрал или пък назначил на съответната позиция", обясни Панова в интервю за bTV. (Какви са идеите на управляващите за промени в Конституцията си припомнете тук.)

"Възможността за отзоваване, ако това е правилният израз, който употребяват желаещите за промяна на Конституцията, означава пряка намеса именно в тази независимост. Защото органът престава да бъде независим тогава, когато членовете му зависят от политическата воля или от волята на този, който е посочил конкретния член било на Конституционния съд, било на Висшия съдебен съвет", допълни тя.

Това лято вътрешният министър изнесе данни, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала заедно със санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски до Дубай с частен самолет. Атанасова отрече и посочи, че по същото време е пътувала с редовни граждански полети през Турция.

Тогава излязоха и призиви за оставката на Атанасова от поста. Съдия Панова не изключи възможността идеята за отзоваването на конституционни съдии да се е появила заради този скандал.

"Факт е, че тези две събития съвпаднаха във времето, по-скоро едното породи другото, но не ми се ще да вярвам, че управляващите, които заявиха такива намерения, нямат познание относно това какво означава независима власт. Както ВСС като орган на съдебната власт е независим, така и КС е независим“, каза Панова. И допълни, че "независимостта не може да зависи от политически мнения, пристрастия, желания или недоволство от извършен в миналото избор на определен представител било във Висшия съдебен съвет, било в Конституционния съд".

Според нея, ако Конституцията се ремонтира с бързина и без мисъл и необходимост, се създават много повече недостатъци, отколкото предимства и позитиви.