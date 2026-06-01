САЩ продават на България ракети за F-16 за близо $1 млрд.

Данните са от разсекретено писмо на Пентагона до Конгреса на САЩ

Български изтребители F-16 в полет
БГНЕС
Пентагонът съобщи, че продава на България въоръжение за $957 млн. Основно става въпрос за125 ракети въздух-въздух AIM-120C-8 AMRAAM, пет секции за насочването им и четири ракети AIM-9X Block II, смятани за най-модерните за близък бой, предава "Дневник".

Към тях има оборудване, софтуер, услуги и други елементи. Те са за българските F-16 и с тях общата стойност на обновяването на българските военновъздушни сили по тази поръчка от април 2022 г.. достига $2.63 млрд.

Данните са от разсекретено днес писмо, с което Агенцията за сътрудничество в отбраната (DSCA) уведомява Конгреса на САЩ на 11 май 2026 г.

През 2019 г. тогавашното правителство - третият кабинет "Борисов", плати 1,3 млрд. долара (2,2 млрд. лв.) по договор между САЩ и България за производството и придобиването на осем самолета F-16 Блок 70 (шест едноместни и два двуместни). Пакетът включи обучение на пилоти и наземни екипажи, логистика, помощно оборудване и военна техника. Плащането бе одобрено и от парламента на 26 юли 2019 г. Всички машини пристигнаха вече в България и са в процес на техническо и летателно приемане.

През ноември 2022 г. пък беше дадена зелена светлина на сделката, с която България ще придобие още 8 американски изтребители F-16C/D Block 70.  Стойността на втората сделка е $1 296 412 185. Тези самолети още не са пристигнали и вероятно ще се забавят с поне една година.

Покрай самолетите бяха вложени пари и за инфраструктура и за хангари в Граф Игнатиево. Допълнително се дадоха пари и още оборудване.

