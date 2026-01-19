Румен Радев ще направи извънредно обръщение на фона на слухове за оставка

Днес, в 19:00 ч., държавният глава Румен Радев ще направи извънредно обръщение към българския народ, съобщиха от прессекретариата на президента.

Засега не е ясно за какво ще говори държавният глава, но изявлението му идва на фона на спекулации, че ще подаде оставка, за да се включи в предстоящите избори.

Реакции

Засега парламентарните политици подхождат предпазливо към новината за предстоящото изявление. "Защо да е проблем? Това е демокрацията. Това е нормалната политическа ситуация - да има проекти с идеи", коментира председателят на парламента Рая Назарян от ГЕРБ преди началото на днешната парламентарна правна комисия. "Да скача в тигана, да видим какво ще излезе. Ще влезе една партия, ще изпаднат две", добави съпартиецът ѝ Бранимир Балачев.

"Така ли е направил, завалията?", през смях каза Хамид Хамид от ДПС пред журналистите. Юлиана Матеева от "Величие" пък напомни, че нейната партия неведнъж е заявявала подкрепата си за евентуален политически проект на президента.

Александър Рашев от ИТН отказа да предполага за какво е изявлението, но каза, че президентът трябва да спазва безпристрастна позиция, и заяви, че в миналото Румен Радев се намесвал в работата на законодателната власт. Шефът на неговата парламентарна група Тошко Йорданов обаче направи дълъг коментар, като на практика обвини Румен Радев в липса на морал.

"Когато си бил избран за президент и си се заклел да бъдеш президент, едва ли са те избирали и си се заклел за президент, за да използваш президентската институция евентуално като трамплин към политическа кариера в парламента. Защото президентът Радев беше един от хората, които твърдяха, че кабинетът трябва да подаде оставка. И ако приемем, че това го е говорила президентската институция стояща отстрани е едно, но ако говорим, че го е говорил човек, който е искал да предизвика избори, за да може да се яви на тях, става малко... Как да се изразя по-меко? Не много феър плей - каза той пред БНТ. - Всичко опира до морал. Всеки има право да постъпва, както иска. Аз не съдя хората. Специално в политиката последствия се носят, макар със закъснение, но си идват".

Спекулации

От известно време се носят слухове, че държавният глава ще подаде оставка, за да оглави партия, с която да участва в изборите. Преди месец Радев заяви пред медиите, че ще съобщи за евентуален политически проект, когато обществото най-малко очаква.

След като стана ясно, че нито една партия няма да се бори да състави правителство в настоящия парламент, президентът трябва да избере служебен премиер от т.нар. "домова книга". Не е ясно дали Радев ще завърши процедурата, или ще остави това на заместничката си Илияна Йотова.

Вчера Рая Назарян направи любопитно изказване, като заяви, че е готова временно да заеме президентския пост, ако Радев и Йотова подадат оставки, за да направят партия. Тя заяви, че в конституционната рамка има подобна хипотеза, която никога не се осъществявала, но потвърди, че в подобен случай ще заеме поста.