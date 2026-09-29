Ролките с хартия за машинното гласуване излизат по 7.20 евро бройката

Илияна Димитрова Бюлетините ще са нужни в част от секциите - например в тези, в които има под 300 избиратели, както и в случай, че някъде машините се повредят.

Разходите за президентските избори на 25 октомври все така се трупат. Днес Централната избирателна комисия (ЦИК) одобри обществената поръчка за производството на хартиените бюлетини, както и за ролките със специализирана хартия, от които машините ще отпечатват контролните разписки при гласуване. Това ще добави към сметката за изборите общо над 2.8 млн. евро. Изпълнителят е ясен отсега – печатницата на БНБ.

С последните промени в Изборния кодекс машините бяха върнати като основен метод за гласуване. На 25 октомври в 9311 секции в страната ще се гласува чрез устройства. Но все пак са нужни хартиени бюлетини – за част от секциите, като например тези с по-малко от 300 избиратели, както и за да продължи гласуването, ако устройствата се повредят. Освен това машините трябва да отпечатват разписки с гласовете на избирателите, които избирателните комисии ще събират и броят след края на изборния ден.

В кодекса директно е записано, че печатницата на БНБ е отговорна за отпечатването на бюлетините, както и за осигуряването на ролки с хартия за машините (макар че може да превъзлага на други печатници част от работата – бел.а.). Изискванията са описани в решението на ЦИК за обществената поръчка.

Прогнозното количество на хартиените бюлетини е 13 300 000 броя, като тук влиза и евентуалният втори тур на вота, за който са предвидени 6 650 000 броя. Те ще струват 1 862 000 евро без ДДС (0.14 цента за един брой – бел.а.) или 2 234 400 евро с данъка. За хартията за машините - 70 000 броя ролки, са заделени 504 000 евро без ДДС (7.20 евро за една ролка – бел.а.) или 604 800 евро с данъка.

Наскоро ЦИК определи колко ще похарчи за самите машини , които се нуждаят от ремонт, диагностика, смяна на софтуера, логистика, поддръжка, транспорт и т.н. - 14 945 444.28 евро с ДДС. Първоначално предвидената сума беше надхвърлена с близо 4.7 млн. евро с данъка.

Сумите за машините и хартията не влизат в план сметката за изборите на правителството на Румен Радев, публикувана в края на август, където разходите за вота се изчисляваха на почти 117 млн. евро, включително за втория тур, както се вижда от постановлението на Министерския съвет.

Гласуване в чужбина

Днес изтича срокът за подаване на заявления за гласуване извън страната. По данни на ЦИК до обяд 35 131 български граждани са подали такива заявления. Най-много са подадени в Турция – 12 210, следвана от Обединеното кралство – 5 203, ФРГ – 3 519, САЩ – 2 507, Испания – 1 919, Нидерландия – 1 036.