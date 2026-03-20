Разкрит е нелегален дом за възрастни хора, прикрит като стаи за гости

Фейсбук Общ изглед от вилна зона Ален мак, където е открит нелегалния дом за възрастни хора

След като беше обявено, че е решен проблемът с нелегалните домове за възрастни хора, полицията разкри поредно място извън закона. Старческият дом се намира край Варна, съобщиха в петък от пресцентъра на дирекцията на МВР в крайморския град.

Проверката е направена съвместно с Агенцията за качеството на социалните услуги.

Обектът, който е представен като стаи за гости, е в местността Ален Мак - вилна зона, близо до плажа Кабакум. По първоначална информация в него се осъществява дейност по настаняване и грижа за възрастни хора. Обектът обаче не разполага с нужните документи и статут.