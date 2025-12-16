Радев може да изчака края на мандата си за нова партия

Бившият говорител на служебните кабинети на държавния глава през последните години Антон Кутев заяви, че президента Румен Радев вероятно няма да направи политическа партия, с която да участва на предстоящите избори.

"Съмнявам се президентът към този момент да се занимава с „партийно строителство“, заяви Кутев пред bTV. Според него, дори и Радев да подкрепи нова партия, „той тръгва от доста по-слаба позиция. Той няма структури, много по-трудно ще стигне до избирателите. Да, медийната активност е много важна, но тя е тежко ограничена от закона. Това ще го дърпа назад. Обиколките в страната са половината работа“.

Според Кутев съществуват още два варианта за действие - първият е Радев изобщо да не направи партия, а втория - да изчака края на мандата и тогава да направи партия.

Кутев смята, че ако Радев не участва на предстоящите избори, в страната няма да има стабилно правителство. "Ако Бойко Борисов и Делян Пеевски съберат повече от 80 депутати, реална промяна няма да има“, уточни Кутев.