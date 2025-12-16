Медия без
Радев може да изчака края на мандата си за нова партия

Днес, 09:55
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Бившият говорител на служебните кабинети на държавния глава през последните години Антон Кутев заяви, че президента Румен Радев вероятно няма да направи политическа партия, с която да участва на предстоящите избори. 

"Съмнявам се президентът към този момент да се занимава с „партийно строителство“, заяви Кутев пред bTV. Според него, дори и Радев да подкрепи нова партия, „той тръгва от доста по-слаба позиция. Той няма структури, много по-трудно ще стигне до избирателите. Да, медийната активност е много важна, но тя е тежко ограничена от закона. Това ще го дърпа назад. Обиколките в страната са половината работа“.

Според Кутев съществуват още два варианта за действие - първият е Радев изобщо да не направи партия, а втория - да изчака края на мандата и тогава да направи партия.

Кутев смята, че ако Радев не участва на предстоящите избори, в страната няма да има стабилно правителство. "Ако Бойко Борисов и Делян Пеевски съберат повече от 80 депутати, реална промяна няма да има“, уточни Кутев.

