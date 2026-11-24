Протест в защита на Благомир Коцев бе свикан от ПП и ДБ утре в 18 часа във Варна пред сградата на общината. Успоредно Асен Василев обяви, че по същото време ще има демонстрация и в София. В столицата мястото е „Раковски“ 103, където според Василев е централата на ТИМ. Във Варна пък множеството щяло да шества до хотел на Дънката.

ТИМ и бизнесменът Даниел Славов - Дънката бяха посочени по-рано през деня от самия Коцев като организатори на отстраняването му. Той бил засегнал интересите им.

Арестът на Коцев миналата година доведе до вълнения, които съвпаднаха с недоволство срещу цялата власт и свалиха в крайна сметка правителството на Росен Желязков.