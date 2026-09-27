Прокуратурата е спряла делото за отравянето на Емилиян Гебрев

Делото за отравянето на оръжейния бизнесмен Емилиян Гебрев, сина му Христо и производствения директор на „ЕМКО“ е прекратено. Това заяви пред Би Ти Ви самият Гебрев.

По информация на „Сега“ производството е било спряно, а не прекратено.

Гебрев посочи, че на 20 август наблюдаващият прокурор Маданска е прекратила делото. По думите му мотивът е, че извършителите не са открити и няма смисъл разследването да продължава. Това според него обаче е „своеволие“ и „прикриване на неща“, тъй като и при атентата в Сарафово няма открити извършители, но разследването е завършило със съдебен акт. Той заяви, че за него случаят е доказан терористичен акт и че за 10 години разследване са били извършени всички необходими действия. Според Гебрев, прокуратурата е стигнала до извършителите, но впоследствие не е последвало съдебно развитие.

По случая прокуратурата през 2020 г. повдигна задочни обвинения на трима руски граждани - Сергей Павлов, Сергей Федотов и Георги Горшков - за опит за убийство на Гебрев, сина му и директора на „ЕМКО“. Тримата бяха обявени за международно издирване.

Според тогавашната официална информация опитът за убийство е извършен в периода между 28 април и 4 май 2015 г. чрез интоксикация с неидентифицирано вещество с фосфороорганичен характер. Разследващите установяват още, че обвиняемите са използвали различни самоличности при пътуванията си извън Русия. Прокуратурата разпространи и записи от охранителна камера в подземен паркинг, използван от дружеството. Според държавното обвинение на тях се вижда маскиран мъж, който се движи между автомобилите на компанията.

Гебрев отправи остри критики към начина, по който българските институции са работили по случая през годините. "Самата прокуратура признава. И самата прокуратура казва. А след това самата прокуратура го прекратява", заяви той.

Според Гебрев трябва да бъде изяснено и кой и защо е възпрепятствал разследването в неговия случай. По думите му „надеждата умира последна“, но прекратяването на разследването според него я убива. „Кой е в състояние 15 години да потиска такъв тип разследване?“, попита той, като настоя да бъдат изяснени както хората, стоящи зад покушението, така и причините разследването да не е стигнало до край.

Бизнесменът коментира и последните два взрива в складове на „ЕМКО“ през август и септември. По думите му проверките подкрепят тезата, че причината не е човешка грешка, но какво точно е станало, трябва да кажат компетентните органи. Официално разследванията за двата инцидента продължават и към момента няма окончателно установена причина. А вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че държавата може да поеме охраната на складовете за боеприпаси, ако се наложи.