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МВР арестува отровителя на лешоядите

Става дума за 36-годишен мъж, който е направил самопризнания

Днес, 11:57
Случаят бе разкрит от служители на Национален парк "Централен Балкан"
FB/Зелени Балкани
Случаят бе разкрит от служители на Национален парк "Централен Балкан"

36-годишен мъж е задържан от полицията в Карлово за отравянето на лешоядите в подножието на връх Ботев в Стара планина, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Акцията е проведена от служители на РУ Карлово и Главна дирекция "Национална полиция". Намерени са доказателства за отравянето на лешоядите, които са от защитени видове.

Извършителят е направил самопризнания. Разследването се води по досъдебно производство, под надзора на Окръжна прокуратура Пловдив. 

Всички материали по случая са докладвани в прокуратурата. От държавното обвинение обявиха, че мъжът е от Калофер, бил ангажиран трудово и се занимавал с отглеждане на животни.

На 18-и и 19 август в Районното управление в Карлово бяха получени сигнали от служители от Национален парк "Централен Балкан" за това, че в Стара Планина са били намерени мъртви птици. Впоследствие стана ясно, че те са били отровени. Загиналите са двойка черни лешояди от Котленски Балкан, двойка черни лешояди от Врачански Балкан, един черен лешояд от Източни Родопи, Боев - първият освободен брадат лешояд в България след десетилетия отсъствие на вида, два белоглави лешояда и един гарван.

Според Закона за биологичното разнообразие лешоядите от горепосочените видове са защитен вид на територията на цялата страна. За това престъпление законът предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода и евровата равностойност на глоба от 5000 лв. до 20 000 лв.

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Ключови думи:

лешояди, отравяне

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