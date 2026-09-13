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Гебрев: Някой в МВР подвежда министър Демерджиев за "ЕМКО"

Днес, 17:59
Емилиян Гебрев (вдясно)
БГНЕС
Емилиян Гебрев (вдясно)

"Някой подвежда министър Демерджиев, когото уважавам, но не познавам лично, за случая в склада на "ЕМКО", заяви собственикът на фирмата Емилиян Гебрев пред Нова тв. 

"Рано е още да се знае каква е истината за случилото се. Но въпреки това министърът предположи безстопанственост и заяви, че държавата може да поеме охраната на тези обекти. Вчера в изявление на фирмата казахме само, че не е човешка грешка. От началото на 2026 г.  МВР извърши над 18 проверки във фирмата. На всеки 10-12 дни е имало специализирани проверки в нашите заводи и цехове. Всички тези проверки са без забележки освен да се измете района. Самата охрана като охрана е съгласувана с МВР. Хората, които работят там, също. Те също са съгласувани. Представете си каква е видеоохраната ни, щом въпреки този мощен взрив, 70% от нея продължава да работи", каза Гебрев.

Собственикът на "ЕМКО" припомни, че вече 15 години "няма грам воля да се разследват" случаите с взривове в негови заводи и цехове, както и опитите да бъде отровен той и синът му с новичок. "Изчезват документи, прокуратурата замазва всичко.  Това са преплетени българо-руски връзки и интереси. Става дума за държавни структури и основно става дума за пари.

Ето самата Германия каза, че взривът в дрона в Лайпциг е тръгнал от България. Ние сме разграден двор, " заяви Гебрев. 

 

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Емилиян Гебрев

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