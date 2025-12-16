Медия без
Президентът приема още две партии за консултации

От 10 ч. са разговорите му с "Възраждане", а от 11:30 ч. - с "ДПС-Ново начало"

Днес, 07:20
Румен Радев
Илияна Димитрова
Румен Радев

Продължават консултациите на президента Румен Радев с парламентарните групи в 51-вия парламент преди връчването на мандат за съставяне на правителство. Днес той ще се срещне с представители на парламентарните групи на "Възраждане" и на "ДПС - Ново начало", съобщиха от пресслужбата му.

До сегашната ситуация се стигна след масови протести в страната миналата седмица и подадената след това оставка от правителството непосредствено преди гласуването на вот на недоверие към кабинета.

От 10:00 ч. държавният глава ще обсъди настоящата политическа ситуация след оставката на правителството с представителите на "Възраждане". От 11:30 ч. е срещата с представителите на "Движение за права и свободи - Ново начало". График за срещите със следващите парламентарни сили все още няма.

След приключването на консултациите с всички партии, Румен Радев трябва да връчи първия мандат. По право той отива в първата сила - ГЕРБ-СДС, която заяви, че няма да участва в управленска формация в този парламент. Същата заявка дадоха и от ПП-ДП, при които ще отиде втория мандат. Третият мандат следва да бъде даден на формация, която президентът избере.

 

