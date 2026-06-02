Правосъдният министър разкри, че прокурорският син се е сбил в затвора

Поискан е по-тежък режим, защото откакто е в Бобов дол той вече имал 3 нарушения

Днес, 13:34
БГНЕС

Правосъдният министър Николай Найденов съобщи пред журналисти, че Васил Михайлов, известен като „прокурорския син", се е сбил тази сутрин в затвора в Бобов дол.

Откакто е там имал общо три нарушения - отказал е да бъде тестван за алкохол при пристигането му и две сбивания, включително въпросното днес сутринта. От затвора са поискали да се промени режимът му на излежаване на присъдата от общ в по-тежък, каза още Найденов, цитиран от БТА.

Прокурорският син бе задържан в столичния квартал "Свобода" след близо едногодишно издирване. Вътрешният министър Иван Демерджиев директно обвини баща му - действащият прокурор Бисер Михайлов, че е подпомагал укриването на сина си. Бисер Михайлов обаче отрече да го е виждал и подпомогнал, но заяви, че като баща никога не би предал сина си.

