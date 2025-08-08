Медия без
ПП-ДБ се усъмни в трети член на комисията за избор на КПК

От обединението повдигнаха въпроси около зам.-шефа, предложен от адвокатския съвет – Нина Седефова

Днес, 17:02
Лена Бориславова
Пореден повод за притеснение откриха от ПП-ДБ в законността на процедурата за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Преди няколко дни депутатите от обединението поискаха да бъдат отстранени шефът на номинационната комисия, която ще изслуша и оцени кандидатите за КПК – Силвия Къдрева, както и един от членовете – Венера Милова, които подозират в конфликт на интереси. Сега повдигнаха въпроси около зам.-шефа на комисията – Нина Седефова, заради възможни нередности в избора й като член.

Становище по въпроса са внесли в парламента Лена Бориславова, Богдан Богданов и Свилен Трифонов. Депутатите казват, че процедурата по избора на КПК "протича при изключително съкратени срокове и ограничена възможност за обществен контрол". Те разказват, че Висшият адвокатски съвет (ВАдС), който определи Седефова за номинационната комисия, е взел решението си на заседание, проведено чрез Zoom и Viber, въпреки че Законът за адвокатурата предвижда присъствена форма за извънредни заседания и 14-дневно предизвестие.

Затова сега искат от парламентарната комисия за противодействие на корупцията да попита ВАдС дали е спазил правилата при избора на Седефова и дали се нуждае от допълнително време, за да проведе законосъобразен избор (на практика по този начин ПП-ДБ подканва съвета да проведе повторно процедурата, с която определя свой представител в номинационната комисия – бел.а.).

Бориславова, Богданов и Трифонов поставят също въпроса дали Седефова трябва да декларира обстоятелства, които могат да повлияят на обективността й при оценяването на кандидатите за КПК. В тази връзка депутатите от ПП-ДБ казват, че "нейният син адвокат Николай Седефов представлява народния представител Калин Стоянов от ДПС "Ново Начало" по дело срещу журналисти от BIRD"; а самата Седефова е "представлявала Георги Самуилов и фирмата "Инса Ойл" в арбитражен спор срещу "Ромпетрол" – компании, асоциирани в общественото пространство с Делян Пеевски".

До изясняването на всичко посочено Бориславова, Богданов и Трифонов настояват да не се провеждат повече заседания на номинационната комисия. Те вече поискаха същото, когато представиха аргументите си срещу Силвия Къдрева и Венера Милова. Управляващите обаче до момента изобщо не се реагирали и вероятно няма да го направят и по новото становище на ПП-ДБ за Нина Седефова.

Номинационната комисия вече проведе едно заседание, на което избра ръководството си и уточни своя график. Второто заседание е предвидено за 11 август.

Комисия за противодействие на корупцията, КПК, номинационна комисия, Нина Седефова

