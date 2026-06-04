Порой превърна улиците на Благоевград в реки

Dir.bg / БТА Обилният дъжд се е излял за кратък период от около 15-20 минути, но е бил с толкова голям интензитет, че канализационната система не е успяла да поеме водата.

Пороен дъжд над Благоевград предизвика сериозни наводнения в различни квартали на града. Улиците се превърнаха в реки, десетки са сигналите за наводнени домове, мазета и приземни етажи, разказа Dir.bg.

Обилният дъжд се е излял за кратък период от около 15-20 минути, но е бил с толкова голям интензитет, че канализационната система не е успяла да поеме водата. Около 20 сигнала са подадени в Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" след падналия проливен дъжд в Благоевград, съобщиха от областната управа.

Според местните жители проблемът се повтаря при всеки по-силен дъжд. Според тях дъждовните води се смесват с битовата канализация и при натоварване се връщат обратно през тръбите, заливайки приземните помещения на сградите.

Пострадалите хора показаха наводнени мазета, където водата е достигнала високи нива, налагайки използването на чували като временна защита, предаде "Нова телевизия". Те разказват, че след всяко наводнение почистването се извършва ръчно - с кофи, парцали и подръчни средства, последвано от дезинфекция.

От община Благоевград съобщиха, че Общинският инспекторат също реагира на сигнали от граждани и работи в координация с екипите на пожарната и МВР. Институциите призовават хората да подават сигнали на телефон 112 при възникване на опасни ситуации.

ОРАНЖЕВ КОД

Жълт и оранжев код за опасно време в западната половина на България обяви Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днес, 4 юни. Оранжев код за значителни валежи е в сила за областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Габрово и София-област. Жълт код важи за София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Плевен и Велико Търново.

Въздушната маса над страната ще остане неустойчива през целия ден - ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Ще има и градушки, съобщиха от НИМХ.

Започналите от запад явления през деня ще обхванат почти цялата страна, по-интензивни ще са в Западна и Централна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен, в Източна България ще се задържи от южната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София - около 22°.

По Черноморието предиобед ще преобладава слънчево време. В сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. По-късно през деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22°-24° по северното до 26°-28° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Над планините в Западна България още предиобед, а през деня и на изток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централен Предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра - около 11°.