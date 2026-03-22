15-годишният Алекс и Ивайло Калушев бяха погребани на тайни церемонии

БГНЕС Прокуратурата и МВР дължат още много отговори на въпросите на близките на мъртвите и на тези, постоянно поставяни от медии и общество

15-годишният Александър Макулев, чието мъртво тяло бе открито в кемпер край Околчица заедно с тези на Ивайло Калушев и Николай Златков, бе погребан днес на гробищата в софийския квартал Малашевци. Поклонението е извършено в тесен семеен кръг, като са присъствали само най-близките му, съобщава OFFnews.bg.

Само преди дни изненадващо бащата на Александър Макулев обяви пълно доверие в прокуратурата и разследването. Открита позиция до медиите изпрати Яни Макулев - баща на 15-годишния Александър. Позицията е подписана от "семейството на Александър Макулев" и за контакт е даден телефон на бащата Яни. Малко преди това майката и сестрата на Александър подписаха искания до прокуратурата с коренно противоположна позиция - те подлагат на съмнение ключови етапи в разследването.

Ден преди погребението на Макулев бе погребан и Ивайло Калушев. Това стана на необявена церемония в Централните софийски гробища. На поклонението са присъствали негови близки и приятели.

Първоначално е било планирано погребението му да бъде също в неделя, но след като съобщението се разпространило в социалните мрежи, семейството му решило да промени деня, за да могат близките да се простят с него, без да бъдат притеснявани.

В смъртния акт на Калушев за дата на смъртта е посочена 7 февруари.

"Дали беше планирано да е точно в деня на гората - не не беше! Дали е случайно - Иво ми е казвал не веднъж, че такова нещо като случайност просто не съществува!", написа във фейсбук Ралица Асенова. Седмица по-рано тя не присъства на погребението на сина си Николай поради разногласия с бащата как да бъде извършено то.

Близки на четирима от загиналите на "Петрохан" и Околчица успяха да извоюват прокуратурата да разпореди повторни разпити на ключови лица в разследването на смъртта на Александър Макулев, Ивайло Калушев, Николай Златков, Дечо Василев, Пламен Статев, Ивайло Иванов. Те настоява за повторен оглед, нови аутопсии, нови съдебно-медицински експертизи и разпити на нови свидетели. Искането бе от името на роднини на Ивайло Калушев, Николай Златков, Александър Макулев и Ивайло Иванов. Преди това стана ясно, че прокуратурата отказва нови огледи и аутопсии, но са уважили искането за разпит на поемните лица, участвали в първоначалния оглед и на "тези, присъствали и участвали по какъвто и да е начин по време на аутопсиите".

Мистерията около смъртта на тримата край Околчица и особено кога точно е настъпила тя, се задълбочи. И до момента не става ясно как те са тръгнали натам на 1 февруари, как телата са намерени на 8 февруари, как първите данни бяха, че смъртта им е настъпила около 36 часа преди откриването им, което би означавало евентуално към 5-и, 6-и февруари. После бе обявено, че е назначена повторна и допълнителна експертиза, ама от нея още нямало резултати.

Според разследващите - прокуратурата и МВР, на Околчица има две убийства и едно самоубийство. В интервю за Нова тв Ралица Асенова обяви, че Ивайло Калушев е имал завещание и тя знае съдържанието му. Той оставял всичко на Николай Златков и на 15-годишния Алекс. Асенова го каза като аргумент защо ще оставя всичко на хора, които после ще убива. Тя беше категорична, че Калушев не е способен да извърши това, за което се говори, още повече с Николай и 15-годишното момче. „Ивайло е най-щедрият и най-добрият човек”, допълни тогава още тя. Тя поиска публично извинение за близките на жертвите и за жертвите от всички официални лица.