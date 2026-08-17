Минималната заплата ще се определя в диапазон от минимален и максимален праг, а синдикатите и работодателите ще трябва да се договарят за конкретния й размер. Това се разбра след продължилите 6 часа преговори между синдикати, работодатели и правителство днес. След края на разговорите социалният министър Наталия Ефремова обяви, че има голям напредък и са буквално на няколко часа от финализиране на работата.

Минималният праг ще е минималната заплата за текущата година, обясниха от финансовото министерство. Горна граница ще се определя по формула, в която ще се ползва промяната в четири индикатора, които ще имат равна тежест:

Индекс на цените на малката потребителска кошница - за определяне на покупателната способност на минималната работна заплата, като се вземе предвид издръжката на живот;

Брутна медианна работна заплата - за определяне на общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение;

Брутна средна работна заплата - за определяне на темпа на растеж на работните заплати;

Брутна добавена стойност на един зает за последните 10 години - за определяне на дългосрочните равнища на производителността на труда в страната.

Горната граница ще е среднопретеглената стойност на четирите индикатора, като данните ще бъдат предоставяни от Националния статистически институт за завършена година. Определянето на самия размер на минималната заплата ще става в няколко етапа:

До 1 април министърът на труда и социалната политика ще предоставя на социалните партньори данни за диапазона, в който следва да определят минималната работна заплата, включително информацията, въз основа на която е получена горната граница.

Работодателите и синдикатите ще имат срок до 15 май да договарят размера на минималната работна заплата, а до 31 май да изготвят доклад.

Като вземе предвид доклада на социалните партньори, Министерският съвет трябва да определи окончателния размер на минималната работна заплата за следващата година.

Адекватността на минималната работна заплата ще се оценява на всеки 3 години.

Какво се случи по-рано

Днес КТ "Подкрепа" оповести своите предложения до работната група. В тях се изразява съгласие за индикаторите, но не и издръжката на живота да се заменя с разход на човек от домакинство. Проблемът тук е, че всички са съгласни да се ползва издръжка на живота, но НСИ не измерва такъв показател, поради което на първо време се предлага да влезе ръстът на потребителските цени от малката кошница, а впоследствие да се разработи механизъм за измерване на издръжката и тя да влезе от следващата година във формулата. Другото, което тепърва ще започне да се събира от НСИ, е медианната заплата, която е различен показател от средната.

Заради тези проблеми, КТ "Подкрепа" предлага да се водят преговори между синдикати и работодатели за конкретен размер на минималната заплата за 2027 г., а после да продължи и работата по формулата. Според синдиката на Димитър Манолов новата минимална заплата не бива да пада под това, което би била по спрения текст от Кодекса на труда (50% от средната заплата за определен период). На база на различни варианти с ползване на различни индикатори, "Подкрепа" предлага диапазон за преговаряне с работодателите между 692 евро и 750 евро. Миналата седмица президентът на КНСБ Пламен Димитров каза, че очаква 670-680 евро за 2027 г.

Работодателите обаче едва ли ще приемат подобно стартово ниво. От АИКБ смятат, че реалистичният ръст е 5-6%, което означава минимална заплата от около 650 евро. БСК също подчертава, че няма никакво основание за двуцифрено увеличение, каквото трябва за поискания минимум от "Подкрепа" (около 11,6%).

СТРАТЕГИЯ

“Очевидно Министерството на финансите и Министерството на труда търсят консенсус и то в кратки срокове, така че да бъде изработен механизъм, който да бъде приложен още през 2027 г., тъй като бюджетната процедура за 2027 г. е належаща и предстояща. В първата среща господин вицепремиерът започна с моменти, които не са толкова спорни между социалните партньори и, може би, заради това се постигна такова едно усещане за приемане, за договореност, което беше измамно. На следващата среща почти всички договорени в първата среща показатели бяха отхвърлени главно от синдикалните организации", коментира тази сутрин пред БНТ Добрин Иванов от АИКБ.

Очаквайте подробности след заседанието на работната група