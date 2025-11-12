Пеевски няма да вземе "Лукойл", заяви Борисов

Президентът и управляващите влязоха в задочна схватка за "Лукойл". Енергийният министър най-сетне даде някакви обяснения около заплетената ситуация със санкциите и петролните запаси. И се появиха данни, че вече има избран експерт, спряган за "особен търговски управител" на бургаския нефтокомбинат. Спряга се името на енергетика Иво Петров.

Рано тази сутрин Румен Радев изрази съмнения за задкулисни маневри около бургаския "Нефтохим". Той посочи, че вече втора година съществува закон, по който може да се назначи особен търговски управител на бургаската рафинерия и намеква, че бавенето на такова назначение е предпоставка за злоупотреби и произвол.

По-късно в кулоарите на парламента му отговори Бойко Борисов. Той заяви, че Радев се е подразнил заради поверително писмо, което е получил. "Понеже там приветстват България като най-добра, най-бърза, най-правилно действаща в законодателството", каза Борисов и отказа да уточни от кого е писмото. "От чичо му е писмото", засмя се лидерът на ГЕРБ. После каза, че "Пеевски няма да вземе рафинерията".

Президентът Радев обяви за несъстоятелни оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител. По закон президентът разполага с 15 дни да обмисля как да постъпи със закона. Те изтичат на 22 ноември, а на 21-и американските санкции влизат в сила.

Радев подчерта, че досега назначаването на този управител е трябвало да се случи - веднага след обявените санкции на 23 октомври, ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените.

"Имат пълно законово основание да го направят. Институтът на ОТУ е уреден с приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата", посочва президентът.

Според него през последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокарва светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки. "А дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?", пита Радев.

В изявлението си президентът не съобщава кога ще подпише указа за приетите промени, свързани с функциите на особен търговски управител на рафинерията и другите обекти на „Лукойл“ в България.

За същото го обвини и Борисов, като каза, че не е работа на президента да дава съвети, а да каже ще наложи ли вето, или ще пусне закона.

"Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува и с ЕК, и с OFAC, и с Министерството на енергетиката на САЩ. Така че единственото, което моля, е да се произнесе не в последния ден, а сега", посочи лидерът на ГЕРБ.

"Имаме запаси от бензин за 6 месеца, дизел за 4 месеца, керосин за 2 месеца. И ако не се пускат такива статуси от сутрин до вечер, всичко ще си мине най-спокойно. Пеевски няма да вземе тази рафинерия. Както и Кирил Петков, и Асен Василев няма да я вземат. Решенията ще се вземат геостратегически заедно с нашите евроатлантически партньори", каза Борисов.

Той уточни, че името на особения управител е съгласувано с партньорите, български гражданин е и ще бъде назначен веднага, след като Радев каже какво ще прави със закона.

Има ли пилот в самолета

После от пленарната зала на НС министърът на енергетиката Жечо Станков обясни пред депутатите, че правителството води активни преговори с OFAC за дерогация спрямо четири български компании, пряко засегнати от санкциите на "Лукойл" - "Лукойл Нефтохим", "Лукойл България", "Лукойл Авиейшън България", и "Лукойл Бункер България". По думите на енергийния министър досега това не е било съобщавано, защото "дипломацията изисква тишина".

От обясненията на Станков стана ясно, че страната ни не можела да увери САЩ, че ако бъде назначен особен търговски управител, той със сегашните си функции няма да позволи насочване на финансови потоци от продажбите от тези фирми към Русия, както и че няма да изпълнява разпореждания на компанията-майка "Лукойл". Затова се наложило спешно Народното събрание да гласува законови промени, които да разширят правомощията на особения търговски управител.

Станков обаче не отговори на директните въпроси на депутати от опозицията защо се въвеждат разпоредби, които позволяват на особения управител да се разпорежда с активи на собственика, без това да подлежи на съдебен и административен контрол.

Той ли е?

Кой е Иво Петров

От вчера по медиите се спряга име на експерт, който евентуално ще бъде пратен от българската държава като "особен търговски управител". "Номинираният" е Иво Петров, работил е за ОМВ и е бил съдружник на Георги Самуилов, собственик на "Инса ойл". Тъй като свързват Самуилов с Делян Пеевски, това подхранва слуховете, че шефът на "Новото начало" ще наложи "свой човек" за мениджър на нефтохимическия комбинат в Бургас.

Иво Петров е бил прокурист на ОМВ България, съдружник и управител на "Меди Фюел съплай", управител и/или съдружник в "Балкан-Адриа вагон", Балкан-Адрия продъкшън, "Балкан-Адриа транспорт", "Менино инвест". В последната фирма Петров е бил партньор с Георги Самуилов. Прави впечатление, че е бил в нея доста години - от 2016-а, а в края на септември т.г. се е оттеглил.

В петролния бранш очевидно познават Иво Петров и не са изненадани от "номинацията". "Той се намира в Италия и никой не му се е обаждал за заемане на длъжността", обясни Димитър Хаджидимитров, председател на Асоциацията на търговците на горива.

Гласът на опозицията

От опозицията бяха изключително недоволни от отговорите, които Жечо Станков даде по-рано тази сутрин. Всъщност в началото на днешното пленарно заседание ПП-ДБ поискаха изслушване на премиера Росен Желязков по темата "Лукойл", както и на министрите на енергетиката и икономиката. Предложението им бе бързо отхвърлено от управляващите. Единият от съпредседателите в ПП-ДБ Атанас Атанасов обвини управляващите, че крият информация за случващото се. "Проблемът с "Лукойл" тревожи цялото общество. Защо не идва премиерът? Ходи по някакви изложби и оттам дава указания", каза Атанасов.

Според Николай Денков не може един път да се твърди, че имаме запаси от гориво, а друг път, че 50% от запасите са в чужбина или че стигат за 4-5 месеца. А пък според другия съпредседател в ПП-ДБ това, което има за момента, е "едно писмо в бутилка" и никакъв план относно какво ще стане, ако рафинерията спре да работи.