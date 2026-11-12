Управляващите заплашиха с МВР хората с ТЕЛК

Илияна Кирилова ПБ са пред нови протести на хора с увреждания заради промените в закона за личната помощ - снимката е архив от 2018 г.

"Прогресивна България" няма да оттегли промените в заплащането и договорите на личните асистенти, въпреки че е изправена пред взривоопасно социално недоволство заради тях. Това обявиха вносителите на скандалния законопроект, с който заплатите на личните асистенти ще бъдат намалени. Вместо да успокоят хората, депутатите на Румен Радев намериха за подходящо да ги заплашат с МВР, което щяло активно да тръгне да издирва фалшиви решения и лекари, които са ги давали. На третия ден от скандала те най-сетне се показаха публично, за да дадат кратко изявление в парламента в изнервен тон, като едва допуснаха въпрос от медиите.

Както "Сега" пръв съобщи, ПБ пусна по тъмно във вторник промени в закона за личната помощ, с които отвързва заплащането на личните асистенти от минималната заплата и го замразява на тазгодишното ниво за 2027 г. С това обаче премахва и добавката за клас, поради което от 1 януари заплащането на асистентите ще намалее, а е единствен доход за хиляди родители на деца с тежки увреждания. С проекта се премахват и трудовите договори на асистентите, като се заменят с нов вид договор с неясни атрибути, който повсеместно се възприема като ощетяване.

Въпреки че това са публично достъпни текстове на парламентарния сайт, вносителите и днес продължиха да твърдят, че нищо не намаляват, а понякога си позволяват дори да претендират, че увеличават заплащането. Днес се появи и нова опорка за замазване на скандала – данъчни облекчения за работещи хора с увреждания, които тепърва ще се включват в бюджетните закони. "Никой няма да бъде ощетен", заяви зам.-председателят на социалната комисия Мария Тодорова, макар че всъщност всички ще бъдат ощетени.

Заплахата за МВР пък беше представена от депутата Иван Янев като реформа в закона за здравето, макар че от него не личи как точно ще стане това преследване на фалшиви ТЕЛК-ове.

По повод недоволството от новия договор, който заменя досегашните трудови правоотношения на личните асистенти, вносителите изтъкнаха, че с новите договори и държавни служители и депутати ще могат да станат лични асистенти, макар че майките на деца с тежки увреждания го заклеймиха като отнемане на права.

Социалните мрежи преливат от закани за нови протести и супергневни постове, а днес и опозицията в парламента се обяви срещу закона. Вместо да коментира темата, социалният министър Наталия Ефремова е на абонамент в националните телевизии и отново тази сутрин замазваше скандалното отнемане на права с благи вести по други линии, а БНТ успя половин час да я разхожда по социалните въпроси, без да отвори дума за личните асистенти.

Реакциите в парламента

“Оттеглете този срам! Не може да променяте живота на тези хора, без да сте ги чули и без да сте обяснили кой ще понесе последствията. Това ли заслужават децата ни с увреждания? Това ли заслужават хората, които остават до тях всеки ден?”, възмути се от трибуната Стела Николова от ДБ.

"Всеки ден те ви обират парите откъдето могат", заяви лично Бойко Борисов, който като премиер познава протестната сила на майките, защото именно по негово време "Системата ни убива" изкара месеци по улици и площади. "Това правителство трябва да седи колкото се може по-дълго, за да ви оберат до края, кризата да е тотална и по начина, по който дойдоха, така да си отидат", каза още лидерът на ГЕРБ, цитиран от БТА. Депутатът Илиана Жекова призова промените да бъдат оттеглени.

"Не се прави така!", обявиха и от "Демократична България". "Плащанията ще бъдат замразени, а вероятно и орязани. Променят се и договорите за личните асистенти, не е ясно какви права ще защитават, няма възможност майките на деца с увреждания да се включат в този дебат", каза Елисавета Белобрадова.

Катя Панева пък засегна промените за това как ТЕЛК и НЕЛК ще решават процентите на инвалидност и нуждата от чужда помощ. Тя каза, че комплексната оценка, която предвижда законопроектът, е по примера на СЗО, но е частично копирана. Съпартиецът на Панева Александър Симидчиев обясни, че функционалната оценка ще се прави на базата на бъдеща методика, която ще се записва в карта, но самата карта няма да има тежест за крайното решение и ще се превърне в поредния формуляр. "Законопроектът взима езика на СЗО, но не взима логиката", каза той. И обърна внимание, че и тази методика не е била представена на обществото, не е била дискутирана и не е ясно как експертите ще бъдат обучени да работят по нея.

От ДПС определиха промените в личната помощ като посегателство върху правата и на хората с увреждания, и на техните близки. Депутатите на Делян Пеевски не са съгласни и с предложението за въвеждане на гъвкаво работно време за личните асистенти, защото обикновено то не е съобразено с хората, които ежедневно се грижат за свои близки и не могат да прекъсват тази грижа, за да работят на друго място.