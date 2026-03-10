Парламентът се събира заради кризата с горивата

Народното събрание се събира на извънредно заседание. В дневния ред е заложена само една точка - изслушване на служебния министър на финансите, директора на Агенция „Митници”, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, както и особения управител на „Лукойл”.

Извънредното заседание е по искане на „ДПС-Ново начало”, а причината е да се установи готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток. На заседанието депутатите ще очакват да разберат какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

Часове преди заседанието цените на световните пазари рязко паднаха - заради изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, с което той прогнозира край на войната до дни.

Към 8:16 часа майските фючърси на Brent поевтиняха на лондонската борса ICE Futures с 6,07 долара (6,13%) до 92,89 долара за барел. В понеделник Brent поскъпна с 6,27 долара (6,76%) до 98,96 долара за барел.

Априлските фючърси на WTI към този момент поевтиняха на електронните търгове на Нюйоркската стокова борса NYMEX с 6,19 долара (6,53%) до 88,58 долара за барел. През предходната сесия достигнаха до 94,77 долара за барел.

Цените на петрола се коригират надолу от най-високите нива за повече от три години, достигнати в понеделник, когато и двата сорта се търгуваха на цена около 120 долара за барел.