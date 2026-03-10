Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Парламентът се събира заради кризата с горивата

Днес, 07:16
МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

Народното събрание се събира на извънредно заседание. В дневния ред е заложена само една точка - изслушване на служебния министър на финансите, директора на Агенция „Митници”, председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, както и особения управител на „Лукойл”.

Извънредното заседание е по искане на „ДПС-Ново начало”, а причината е да се установи готовността на държавата за осигуряване на необходимите количества горива във връзка с кризата, предизвикана от блокадата на Ормузкия проток. На заседанието депутатите ще очакват да разберат какви мерки предвижда правителството за справяне с ценовия шок, предизвикан от тази криза.

Часове преди заседанието цените на световните пазари рязко паднаха - заради изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп, с което той прогнозира край на войната до дни. 

Към 8:16 часа майските фючърси на Brent поевтиняха на лондонската борса ICE Futures с 6,07 долара (6,13%) до 92,89 долара за барел. В понеделник Brent поскъпна с 6,27 долара (6,76%) до 98,96 долара за барел.

Априлските фючърси на WTI към този момент поевтиняха на електронните търгове на Нюйоркската стокова борса NYMEX с 6,19 долара (6,53%) до 88,58 долара за барел. През предходната сесия достигнаха до 94,77 долара за барел.

Цените на петрола се коригират надолу от най-високите нива за повече от три години, достигнати в понеделник, когато и двата сорта се търгуваха на цена около 120 долара за барел.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Народно събрание, горива, извънредно заседание

Още новини по темата

Полицаят, срещнал се с МВР-шефа в ресторант, отрече да е имало натиск
25 Февр. 2026

ГЕРБ и ДПС скриха министрите от въпроси по големите скандали
06 Февр. 2026

Народното събрание се отказа от паркинга на пл. "Св. Александър Невски"
26 Ноем. 2025

След забраната за износ дизелът е поскъпнал с 10 ст.
12 Ноем. 2025

Парламентът спешно забрани износа на дизел
31 Окт. 2025

Трайчо Трайков алармира, че сградата на Народното събрание се разпада
31 Окт. 2025

Половината депутати имат неизвинени отсъствия
25 Окт. 2025

Пеевски: Избори няма да има
17 Окт. 2025

Работата на парламента блокира
16 Окт. 2025

България спира транзита на руски газ догодина
24 Септ. 2025

С протест с агнешки главички започна новият политически сезон
03 Септ. 2025

КЗК погна "Лукойл" след сигнала на Пеевски
13 Юни 2025

Новите регулатори - роднина, милиционер, милиционер, милиционер
23 Май 2025

За цялата 2024 г. парламентът е приел само 3 нови закона
22 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?