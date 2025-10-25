Медия без
Опасни валежи ще има утре в Западна България

25 Окт. 2025
Прогнозата на НИМХ за утре.
Жителите и местните власти в Западна България трябва да бъдат бдителни утре. Ще вали, а НИМХ издаде оранжев код за опасно време. Конкретно се визират областите Видин, Монтана, София, София - град, Кюстендил, Перник.

През нощта ще се заоблачи над цялата страна. Валежи от дъжд ще има на много места в Западна България. През деня над цялата страна ще е облачно, а валежите в Западна България по места ще станат интензивни, значителни по количество, с гръмотевици. По планините може да падне и сняг. До вечерта дъжд ще завали и в източната част от страната.

Вятърът в страната ще е умерен, във високите части - силен. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, за София – около 14°.

