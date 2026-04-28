Обрат: "Алстом" ще успее да достави в срок новите 35 влака

Един от най-големите договори, сключен по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост, който бе под сериозен риск, ще бъде изпълнен в срок. Сделката за закупуване на 35 нови електрически мотрисни влака от консорциум “Булему” (Алстом) е породила сериозни притеснения заради амбициозния срок за доставка на първите 12 влака и рискът той да не бъде изпълнен. След комуникация със служебното правителство от компанията са потвърдили, че ще успеят да се справят и първите четири влака вече са произведени. Така към момента няма риск тази част от договора да остане за сметка на националния бюджет заради закъснели срокове по Националния план за възстановяване и устойчивост.

За проблема с договора се разбра от предоставена по искане на “Сега” информация от екипа на вицепремиера Мария Недина във връзка с наближаването на крайните срокове по Плана за възстановяване.

Договорът за закупуване на 35-те мотриси е едно от големите плащания, които се чакат. Целият контракт е на стойност 451.5 млн. евро, но през плана за възстановяване ще мине само част от сумата - за първите 12 влака. Причината договорът да е разделен по този начин е именно в сроковете и невъзможността всички мотриси да се доставят до 31 август 2026 г. За целта договорът бе разделен на две и през ПВУ минават само 363.3 млн. лв. За приемането на първите 12 влака до 31 август бе включен изричен анекс към договора, като намереното решение на практика спаси тази затънала в съдебни дела обществена поръчка.

От информацията за големите инвестиции по ПВУ, предоставена от МС, стана ясно, че с този договор е възникнал пробем. “На 16 март 2026 г. Министерството на транспорта и съобщенията е информирано от Консорциум БУЛЕМУ (Алстом), че вероятно няма да могат да изпълнят ангажимента си по отношение на 12-те влака в съответствие с условията на договора и в срока на действие на НПВУ”, се казва в информацията, получена миналата седмица. От МС уточняват, че служебният министър на транспорта е изпратил писмо до консорциума с копие до производителя "Алстом", до дъщерните дружества на “Алстом” - участници в консорциума и до службите на ЕК с искане за конкретна информация и график относно изпълнението на договора и възможността за проверка на място от страна на експерти на МТС.

Предприетите действия са дали добър резултат и с усилия на компанията забавянето е наваксано. По последна информация от производителя, получена с официално писмо на 24.04.2026 г. проектът за доставка на 35 електрически мотрисни влака се изпълнява в съответствие с договорения график и няма отклонения от заложените срокове, съобщиха от транспортното министерство.

"Съгласно информацията, предоставена от производителя, всички ключови производствени и изпитвателни дейности по първите 12 влака са в ход. Договорните етапи — приключване на заводските приемателни изпитвания за минимум 12 влака и окончателно приемане на поне 1 влак до 31 август 2026 г., се изпълняват в срок. Към момента четири влакови състава вече са произведени, като предстои провеждането на заводски приемателни тестове за първите два влака.

Оценката за съответствие за този тип влак за българската железопътна мрежа, включително динамичните изпитвания, е успешно завършена през 2025 г. Всички необходими сертификации са издадени, а документацията за разрешение за въвеждане в експлоатация е подадена в ERA в началото на март 2026 г. Очаква се разрешението да бъде издадено преди месец август 2026 г., в съответствие с предвидения график.

В отговора си, изпълнителят още веднъж потвърждава графика за изпълнение на проекта, който съвпада със заложените ангажименти в договора", уточняват от ведомството.