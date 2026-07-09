НАТО се изнася към авиобазите Безмер и Враждебна

Авиобазите Враждебна и Безмер стават ключови за НАТО. Това се подразбира от решение, взето от българското правителство. От съобщение на Министерски съвет става ясно, че вече се изпълнява специален проект за повишаване на оперативните способности на двете летища. Българското правителство е одобрило допълнителни изисквания към Програмния план за способности на авиобазите. Той включва инфраструктурни проекти и съоръжения, които ще бъдат реализирани по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).

Програмата NSIP осигурява финансиране за изграждане и модернизация на стратегическа военна инфраструктура в държавите членки на Алианса. Чрез нея се инвестират средства в авиобази, комуникационни системи, логистична инфраструктура и други съоръжения, необходими за колективната отбрана и съвместните операции на съюзниците. Целта е подобряване на способностите за въздушно базиране в Европа и за по-ефективно изпълнение на задачите по възпиране и отбрана.

В България инвестициите са насочени към подобряване на инфраструктурата и способностите на авиобазите в Безмер и Враждебна. Проектите ще подобрят готовността на двете авиобази да приемат и поддържат съюзнически сили и техника при необходимост, ще повиши оперативната ни съвместимост с Алианса и ще допринесе за укрепването на националната сигурност и колективната отбрана, мотивират решението си от българското правителство.

Предвидените инвестиции ще бъдат финансирани по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността, без да се налага осигуряването на допълнителни средства от държавния бюджет за тяхното реализиране.

Авиобазата в Безмер става ключова за НАТО и САЩ покрай изграждането на бъдеща голяма база край Кабиле. Там ще се разполага многонационалната бойна група на НАТО, която ще расте до бригада и ще има готовност за разгръщане дори до дивизия. За Кабиле и Безмерното се предвижда да се провеждат натовски учения и базата ще е основа, ако се наложи бърза реакция на НАТО. И заради мястото, и заради инфраструктурата, и заради възможностите по въздух, суша и вода, в един момент базата може да се окаже по-ключова дори от германската "Рамщайн", полските бази в Редзиково (част от ракетния щит на НАТО) и Ясионка (логистичния хъб в близост до Жешов, през който минава голяма част от оръжейната помощ за Украйна), румънската "Михаил Когълничану", италианската военновъздушна "Авиано", турската "Инджирлик".

Районът около Кабиле е много удобен за военна база. Там от години има разположени войски и няма нужда инфраструктурата да се изгражда от нулата. Наблизо - в Безмер, има действащо военно летище, което бе модернизирано за близо 30 млн. евро от НАТО и където вече могат да кацат и най-големите американски военнотранспортни самолети. Пистата бе удължена и разширена, бяха изградени стоянки за огромни военнотранспортни самолети от типа С-5 „Галакси“, С-17 „Глоубмастер“, както и за по-малките С-130 „Херкулес“. Изградена бе и съвременна светлинна система.

Към момента летището е на 22-ра авиационна база и там са разположени българските изтребители бомбардировачи Су-25. Този самолет е щурмовик и е предназначен за близка въздушна поддръжка на сухопътните войски над бойното поле. Той може да е въоръжен с ракети, снаряди и с т.нар. свободнопадащи авиобомби. България имаше 14 подобни самолети. От тях осем бяха модернизирани през 2020-2021 в Беларус.

Важността на авиобазата Враждебна пък се доказа покрай историята с американските военни самолети, които бяха разположени на гражданското летище, а не във военната част, защото не можеше да ги поеме. Авиобаза Враждебна се намира точно до софийското летище и там бе настанен обслужващият самолетите персонал. С новия проект вероятно ще се направи така, че да може да се изнасят бързо и в по-големи мащаби самолети и войски към Източния ранг на НАТО.