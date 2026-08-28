МВР призна, че арестът на журналистка в Струмяни е заради липса на документи

Фейсбук/Pirinsko.com Момент от задържането на журналистката Гергана Петрова в Струмяни по време на посещението на Румен Радев там.

Арестуваха журналистката Гергана Петрова при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. Видеото с нейното задържане е разпространено от местния сайт "Пиринско" в социалните мрежи и предизвика вълна от възмущение.

"Нищо лошо не съм направила, не съм нарушила закона. Това е моето село", повтаря многократно Петрова, докато трима полицаи се опитват да я вкарат в колата.

"Няма да влизам в колата, оставате ме да се прибера вкъщи при детето си", казва още тя, докато тримата полицаи се опитват да я вкарат насила в автомобила. В същото време се чуват гласове на граждани, които казват: "Защо я задържате, нямате право".

Гергана Петрова информира редовно за бедственото положение в района и липса на адекватна реакция от страна на управляващите. Журналистката публикува и множество снимки за бедствието в Струмяни и пораженията от поройните дъждове. Тя информира също така за пораженията върху инфраструктурата и ВиК инсталациите.

МВР разпространи прессъобщение, че Петрова - която е с кални гумени ботуши, вижда се на кадрите, искала да разговаря с премиера, но нямала нито лична карта, нито журналистически документ. Затова я задържали. След като я отвели и направили справка, й е връчен предупредителен протокол. После я освободили.

"Органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Тя е била принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен й е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е освободена", съобщава МВР.

По-късно пред БНР Гергана Петрова разказва, че е искала да стигне до премиера, "Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Доста е хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу при моста, обаче ето, примерно има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват, и седят с празни ръце".

Министерски съвет съобщи, че Румен Радев е разпоредил проверка по случая. Той не е бил там по време на ареста.

Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев информира, че е пуснал питане до вътрешния министър за причините за ареста.

"Току-що пуснах парламентарно питане до МВР за ареста на Гергана Петрова в Струмяни. Настоявам органите на МВР да изяснят причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи. Поводът за задържането е посещението на премиера Радев и искане на НСО за оказване на съдействие от МВР.

Не смятам, че НСО и МВР трябва да се занимават с разчистването на терена при посещенията на премиера, който и да е той, и затова искам изясняване на всички факти и обстоятелства около този арест. Първоначалната информация е, че дамата е журналист и активист, представител на местната общност, активно участваща в разчистването на пораженията от природното бедствие там. Сигурен съм, че е имала какво да каже на премиера, но НСО и МВР са ѝ попречили".

Калоян Методиев от "Непокорна България" коментира във "Фейсбук", че "това е първото неконтролирано излизане на премиера в неконтролирана среда от 3 месеца насам и последва терор...Гответе се!"