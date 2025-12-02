Медия без
МВР мълчи за нощния вандализъм в София

Премиерът Желязков е в сложна ситуация, защото не контролира вътрешния министър, каза Николай Денков

02 Дек. 2025Обновена
Полицаите допуснаха партиен клуб на ГЕРБ да бъде потрошен, като наблюдаваха безучастно хулиганите
Булфото
Няма позиция на МВР, нито изявление на СДВР защо допуснаха вандализма късно снощи в София. Стотина ултраси нападнаха полицаите на ул."Врабча" пред офиса на ДПС-НН, изпочупиха полицейски бус, подпалиха контейнери за боклук  и нахлуха в клуб на ГЕРБ на бул."Дондуков" без полицейски отпор.

ПП-ДБ вече поиска оставката на министър Даниел Митов. ГЕРБ съобщиха, че днес ще дадат брифинг.  Делян Пеевски обвини за вандализма Румен Радев. Последният призова в социалните мрежи за спокойствие. 

Във "Фейсбук" бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС-НН Калин Стоянов коментира, че чака "същите тези "жълтопаветни експерти", които не спряха да внушават, че МВР и провокаторите били свързани с "ДПС-Ново начало", да обяснят как точно се вписват тези сцени на насилие, едни срещу други, в тяхната версия". 

"На уж мирния протест ПП-ДБ в комбина с хора около президента Радев си внедриха групи от провокатори, чиито действия подпалиха столицата", заявява народният представител. "Надявам се, че Денков е доволен от радикализирането на протеста, за което лично той апелираше", пише Стоянов. В типичния за тях стил, вместо да поемат отговорност, лидерите на ПП-ДБ вече искат оставки и прехвърлят вина върху всички други, а Радев жадува за предсрочни избори", допълва той.

Тази сутрин пред bTV зам.-председателят на ПП и бивш премиер Николай Денков потвърди, че вече искат оставката на правителството. "Борисов трябва да се пенсионира, ако иска ГЕРБ да има бъдеще, а Пеевски трябва да изчезне от политическата сцена", каза Денков. Той описа колко спокойни са били снощи протестът и шествието, докато не са се появили футболните агитки. 

Бившият премиер е говорил снощи с премиера Желязков - "...той е в много сложна ситуация. Бил съм в подобна с вътрешен министър Калин Стоянов. Когато стана боят заради БФС, го извиках да ми даде два доклада - какво се е случило и кои са извършителите, той каза: "Добре" и никога не видях тези доклади. Стоянов се отчиташе на друго място. Разбра се, само че МВР разполага с провокатори, които активира, когато реши".

Равносметка

Пред разбития офис на ГЕРБ в район „Оборище“ работници продължават да разчистват нанесените щети. Погромът е засегнал почти цялото имущество вътре – счупени са прозорци, столове, офис техника и компютри. Единственото оцеляло в помещението е дограмата и едно пиано, предава "Нова телевизия".

За разбиването на частната собственост са използвани метални колчета и павета. Няма данни за щети в други апартаменти или офиси в сградата, потвърдиха живущи.

Вътре е открит и знак за синя зона, който влетял през фасадата и причинил значителни поражения по стените. 

А иначе София се събуди спокойна тази сутрин след напрегнатите събития от изминалата вечер. Градският транспорт се движи по разписание, а учениците тръгнаха към училище без затруднения.

Потрошеният клуб на ГЕРБ на бул."Дондуков"
EPA/BGNES Потрошеният клуб на ГЕРБ на бул."Дондуков"
