МВР мълчи за нощния вандализъм в София

Няма позиция на МВР, нито изявление на СДВР защо допуснаха вандализма късно снощи в София. Стотина ултраси нападнаха полицаите на ул."Врабча" пред офиса на ДПС-НН, изпочупиха полицейски бус, подпалиха контейнери за боклук и нахлуха в клуб на ГЕРБ на бул."Дондуков" без полицейски отпор.

Вместо да вярвате на новините как протестиращи трошат София, гледайте това видео в което няколко човека се опитват да подпалят 7 етажна сграда в центъра, докато на 50м. полицията на @DanielMitov и Пеевски седи и НИЩО НЕ ПРАВИ! И така още 10 мин., докато лумпените чупеха.

ПП-ДБ вече поиска оставката на министър Даниел Митов. ГЕРБ съобщиха, че днес ще дадат брифинг. Делян Пеевски обвини за вандализма Румен Радев. Последният призова в социалните мрежи за спокойствие.

Във "Фейсбук" бившият вътрешен министър и настоящ депутат от ДПС-НН Калин Стоянов коментира, че чака "същите тези "жълтопаветни експерти", които не спряха да внушават, че МВР и провокаторите били свързани с "ДПС-Ново начало", да обяснят как точно се вписват тези сцени на насилие, едни срещу други, в тяхната версия".

"На уж мирния протест ПП-ДБ в комбина с хора около президента Радев си внедриха групи от провокатори, чиито действия подпалиха столицата", заявява народният представител. "Надявам се, че Денков е доволен от радикализирането на протеста, за което лично той апелираше", пише Стоянов. В типичния за тях стил, вместо да поемат отговорност, лидерите на ПП-ДБ вече искат оставки и прехвърлят вина върху всички други, а Радев жадува за предсрочни избори", допълва той.

Тази сутрин пред bTV зам.-председателят на ПП и бивш премиер Николай Денков потвърди, че вече искат оставката на правителството. "Борисов трябва да се пенсионира, ако иска ГЕРБ да има бъдеще, а Пеевски трябва да изчезне от политическата сцена", каза Денков. Той описа колко спокойни са били снощи протестът и шествието, докато не са се появили футболните агитки.

Бившият премиер е говорил снощи с премиера Желязков - "...той е в много сложна ситуация. Бил съм в подобна с вътрешен министър Калин Стоянов. Когато стана боят заради БФС, го извиках да ми даде два доклада - какво се е случило и кои са извършителите, той каза: "Добре" и никога не видях тези доклади. Стоянов се отчиташе на друго място. Разбра се, само че МВР разполага с провокатори, които активира, когато реши".

Пред разбития офис на ГЕРБ в район „Оборище“ работници продължават да разчистват нанесените щети. Погромът е засегнал почти цялото имущество вътре – счупени са прозорци, столове, офис техника и компютри. Единственото оцеляло в помещението е дограмата и едно пиано, предава "Нова телевизия".

За разбиването на частната собственост са използвани метални колчета и павета. Няма данни за щети в други апартаменти или офиси в сградата, потвърдиха живущи.

Вътре е открит и знак за синя зона, който влетял през фасадата и причинил значителни поражения по стените.

А иначе София се събуди спокойна тази сутрин след напрегнатите събития от изминалата вечер. Градският транспорт се движи по разписание, а учениците тръгнаха към училище без затруднения.