МВР и САЩ хвърлят тайни спецгрупи срещу прането на пари в България

Вътрешният министър и временният US посланик уговарят сътрудничество между нашите и американските спецслужби

Днес, 16:43
Вътрешният министър Даниел Митов, временният посланик на САЩ
МВР
Вътрешният министър Даниел Митов, временният посланик на САЩ

МВР ще хвърлят спецгрупи срещу перачите на пари в България с помощта на САЩ. Това се разбира от официално съобщение на вътрешното министерство, посветено на среща на българските и американски специални служби в присъствието на министър и посланик.

"Министърът на вътрешните работи Даниел Митов проведе работна среща с шарже д’афер Х. Мартин Макдауъл, ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в София, и екипа по сигурността на американското посолство. В срещата участваха и зам.-директорите на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов", пишагт от МВР.

България бе поставена под засилено наблюдение за пране на пари
България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force, FATF), съобщава самата FATF на своя сайт.
СЕГА
27 Окт. 2023

Основна тема на разговорите била американският модел на създаване на Специализирани оперативни групи (СОГ) за разследване, в които участват представители на различни правоохранителни институции и служби. „Моделът на СОГ, който е наложен в работата на американските ни партньори от почти 50 години, дава своите много добри резултати. Имах възможност да се запозная подробно с него по време на посещението ми в централите на ФБР и на ДЕА във Вашингтон през юни. А сега ще разчитам на много доброто ни сътрудничество с шарже д’афер Макдауъл и екипа на посолството, за да успеем да приложим модела на СОГ и в България“, заявил министър Митов.

Българин се призна за виновен за изпиране на $1,2 млн. в САЩ
Българинът Стефан Чернев (49 г. се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха от правосъдното министерство на САЩ, цитирани от БНР.
СЕГА
22 Ноем. 2023

Той информирал американските партньори, че вече е определил борбата с прането на пари като първата сфера на разследвания, за които ще бъде създадена СОГ с участието на полицейски служители от ГДНП и ГДБОП, както и от други български институции и служби. За неин ръководител е определен старши комисар Серафимов.

„Подобряване на ефективната борба с прането на пари и с финансирането на тероризма, както и изваждането на България от сивия списък на FATF са сред приоритетите на МВР, записани в програмата на кабинета „Желязков“. Вярвам, че създаването на СОГ в тази сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчертал Митов.

САЩ окончателно се отказаха от закона за прането на пари
Финансовото министерство на САЩ обяви, че няма да прилага мерките срещу прането за пари по закона за корпоративната прозрачност, които задължаваха милиони фирми да разкрият истинските си собственици.
СЕГА
03 Март 2025

 

