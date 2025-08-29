МВР и САЩ хвърлят тайни спецгрупи срещу прането на пари в България

МВР ще хвърлят спецгрупи срещу перачите на пари в България с помощта на САЩ. Това се разбира от официално съобщение на вътрешното министерство, посветено на среща на българските и американски специални служби в присъствието на министър и посланик.

"Министърът на вътрешните работи Даниел Митов проведе работна среща с шарже д’афер Х. Мартин Макдауъл, ръководител на дипломатическата мисия на САЩ в София, и екипа по сигурността на американското посолство. В срещата участваха и зам.-директорите на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов", пишагт от МВР.

България бе поставена под засилено наблюдение за пране на пари България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial Action Task Force, FATF), съобщава самата FATF на своя сайт.

Основна тема на разговорите била американският модел на създаване на Специализирани оперативни групи (СОГ) за разследване, в които участват представители на различни правоохранителни институции и служби. „Моделът на СОГ, който е наложен в работата на американските ни партньори от почти 50 години, дава своите много добри резултати. Имах възможност да се запозная подробно с него по време на посещението ми в централите на ФБР и на ДЕА във Вашингтон през юни. А сега ще разчитам на много доброто ни сътрудничество с шарже д’афер Макдауъл и екипа на посолството, за да успеем да приложим модела на СОГ и в България“, заявил министър Митов.

Българин се призна за виновен за изпиране на $1,2 млн. в САЩ Българинът Стефан Чернев (49 г. се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха от правосъдното министерство на САЩ, цитирани от БНР.

Той информирал американските партньори, че вече е определил борбата с прането на пари като първата сфера на разследвания, за които ще бъде създадена СОГ с участието на полицейски служители от ГДНП и ГДБОП, както и от други български институции и служби. За неин ръководител е определен старши комисар Серафимов.

„Подобряване на ефективната борба с прането на пари и с финансирането на тероризма, както и изваждането на България от сивия списък на FATF са сред приоритетите на МВР, записани в програмата на кабинета „Желязков“. Вярвам, че създаването на СОГ в тази сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, подчертал Митов.