Ремонт на ключово кръстовище към "Люлин" запали нова война в София

Районният кмет обяви, че е сезирал Столична община за далеч по-спешни обекти

Днес, 15:43
Кметът на "Люлин" твърди, че ремонтът е планиран зад гърба му и че има много по-спешни за оправяне кръстовища.
Софиянци и гости на града бяха сюрпризирани с новината, че тази събота натовареното кръстовище при ул. "Орион" ще бъде затворено за двуседмичен ремонт. Оказа се, че за кмета на район "Люлин" Георги Тодоров реконструкцията, организирана от Столичната община, също е изненада, при това неприятна. Той реагира остро с публикация във Фейсбук, в която твърди, че предстоящият ремонт (пресечката на булевардите "Сливница“) и "Д-р Петър Дертлиев"изобщо не е съгласуван с него. И изразява недоумение, че точно това е кръстовище е избрано за спешно саниране, при положение че многократно е сезирал Голямата община за "много по-критични участъци от пътната инфраструктура на района".

Според люлинския кмет по-належащи за ремонт са следните кръстовища: 

  • бул. "Панчо Владигеров“ и бул. "Захари Стоянов 
  • бул. "Панчо Владигеров“ и бул. "Д-р Петър Дертлиев 
  • бул. "Луи Пастьор“ и бул. "Джавахарлал Неру 
  • целият бул. "Д-р Петър Дертлиев“
  • бул. "Сливница“ от ул. "Орион“ до Околовръстен път.

Тодоров отбелязва, че "в момента тече ремонт на бул. "Ал. Стамболийски“ и трамвай № 8 не се движи по трасето си в район "Люлин“, което можеше да се използва за ремонт именно на някоя от тези по-належащи пътни отсечки".

Районният кмет е отправил запитване към Никола Лютов, временен зам.-кмет с направление "Обществено строителство“, за избора на приоритени обекти. Освен това е поискал комуникационно-транспортната схема и алтернативните маршрути на масовия градския транспорт, за да информира гражданите за временните промени.

 

Раздори

Георги Тодоров е един от районните кметове, които обвиниха в корупция столичния зам.-кмет Никола Барбутов. Барбутов бе арестуван и отстранен от поста, разследването на сигналите продължава, а искрите между "малки" кметове и голямата столична община явно пак хвърчат. 

Ще има сериозни промени в градския транспорт заради затварянето на кръстовището за две седмици.
