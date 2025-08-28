Ремонт на ключово кръстовище към "Люлин" запали нова война в София

Х Кметът на "Люлин" твърди, че ремонтът е планиран зад гърба му и че има много по-спешни за оправяне кръстовища.

Софиянци и гости на града бяха сюрпризирани с новината, че тази събота натовареното кръстовище при ул. "Орион" ще бъде затворено за двуседмичен ремонт. Оказа се, че за кмета на район "Люлин" Георги Тодоров реконструкцията, организирана от Столичната община, също е изненада, при това неприятна. Той реагира остро с публикация във Фейсбук, в която твърди, че предстоящият ремонт (пресечката на булевардите "Сливница“) и "Д-р Петър Дертлиев"изобщо не е съгласуван с него. И изразява недоумение, че точно това е кръстовище е избрано за спешно саниране, при положение че многократно е сезирал Голямата община за "много по-критични участъци от пътната инфраструктура на района".

Според люлинския кмет по-належащи за ремонт са следните кръстовища:

бул. "Панчо Владигеров“ и бул. "Захари Стоянов

бул. "Панчо Владигеров“ и бул. "Д-р Петър Дертлиев

бул. "Луи Пастьор“ и бул. "Джавахарлал Неру

целият бул. "Д-р Петър Дертлиев“

бул. "Сливница“ от ул. "Орион“ до Околовръстен път.

Тодоров отбелязва, че "в момента тече ремонт на бул. "Ал. Стамболийски“ и трамвай № 8 не се движи по трасето си в район "Люлин“, което можеше да се използва за ремонт именно на някоя от тези по-належащи пътни отсечки".

Районният кмет е отправил запитване към Никола Лютов, временен зам.-кмет с направление "Обществено строителство“, за избора на приоритени обекти. Освен това е поискал комуникационно-транспортната схема и алтернативните маршрути на масовия градския транспорт, за да информира гражданите за временните промени.

Раздори

Георги Тодоров е един от районните кметове, които обвиниха в корупция столичния зам.-кмет Никола Барбутов. Барбутов бе арестуван и отстранен от поста, разследването на сигналите продължава, а искрите между "малки" кметове и голямата столична община явно пак хвърчат.